Narod se pitao ko će u naredne četiri godine rukovoditi ovim opštinama i presudio je u korist Srpske napredne stranke. Više nego ubedljivo. Tačnije rečeno, nagradio je dosadašnju politiku SNS, koja je rukovodila tim opštinama i na još veću izlaznost učvrstio je naprednjacima legitimitet.

Da budemo iskreni, baš u Mionici je izlaznost bila istorijska - cirka 75 odsto, što je suštinski izlaznost taman takva da je sve što hoda u Mionici glasalo. Slično je u Sečnju i Negotinu, posebno u Negotinu, gde je tamošnjih 49 odsto izlaznosti zapravo realnih 80 odsto, jer gro naroda živi i radi u dijaspori. Čitam kako neki neuki, a nije isključeno i zlonamerni, tumače ove izbore po principu kako je SNS-u opao procenat i imaju manje glasova nego na ranijim lokalnim izborima od pre četiri godine. Prosto je neverovatno neznanje kod takvih, jer pre četiri godine i u Negotinu, a posebno u Mionici, opozicija je bojkotovala izbore.

Samim tim, ti izbori i ovi što su se u nedelju održali, jednostavno su neuporedivi. Doduše, neuporedivi su i zbog toga jer je na ovim izborima blokaderska masa dovela kuso i repato u sve ove opštine da izazivaju haos i nerede. Kad govorimo o maskiranim likovima s kačketima, oni su listom bili blokaderski aktivisti na terenu koji su zastrašivali ljude ispred biračkih mesta, napadali aktiviste SNS, vređali ljude, omalovažavali ih, pijani divljali po ulicama opština, izazivali tuče. Sve pod plaštom navodne odbrane izbornog rezultata. No, bez obzira na vandalizam koji su činili, izborni rezultat je ponovo po njih bio poražavajući.

Zapravo, blokaderi koji sebe iz nekog razloga nazivaju studentima, samo su smenili postojeću opoziciju koja se praktično na ovim lokalnim izborima ugasila. Inače, baš je autor ovih redova bio svedok u Mionici, konkretno u Vrujcima, koliko su na terenu blokaderi bili agresivni.

Doveli su u malu Mionicu preko 1. 000 aktivista, na svakom biračkom mestu imali su bar 10 različitih posmatrača iz nekoliko izmišljenih NVO za posmatranje izbora, plus u samim biračkim odborima gde su imali članove. Dakle, na svakom biračkom mestu imali su odnos minimum 15:2 u njihovu korist, pa bi priča o nekakvoj krađi na izborima zvučala zaista groteskno, kao uostalom čitavo njihovo delovanje.

No, vratimo se na suštinu ovog teksta. Zašto su opet izgubili, odnosno zašto je SNS opet pobedio? Zato što narod ipak vidi kad neko kandiduje politiku i kad neko nema nikakvu politiku. Dakle, konačno su, makar na lokalu izašli iz konspirativnosti i ljudi su videli kome daju glas. Na republičkom nivou još uvek ne znamo ko stoji iza tih tzv. studenata.