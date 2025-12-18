Slušaj vest

Kroz proizvodnju te besmislene afere, u kojoj ne postoji ama baš ništa što čak i miriše na nešto što nije u skladu sa zakonom, izabranoj od strane naroda vlasti u Srbiji, čitaj Aleksandru Vučiću, stavljeno je do znanja da on nema suštinski nikakvu vlast, da svaki veliki projekat može da mu bude zgažen, a kao šlag na tortu - njegovi saradnici biće krivično proganjani na pravdi boga, pa na kraju i on sam ukoliko se bude opirao njihovim zamislima. Praktično, pošto je Vučić uspeo da pobedi tzv. obojenu revoluciju, odnosno nasilan pokušaj rušenja vlasti na ulici, pokrenuta je druga faza operacije njegovog rušenja - kroz institucije.

Tu će pravosuđe posebno imati ozbiljnu ulogu, jer je u tužilaštvima dat nalog da krene takmičenje ko će više funkcionera da privede. Kako ministara, sadašnjih ili bivših, tako i lokalnih i pokrajinskih funkcionera. Izmišljaće se afere, hapsiti za banalnosti, a sve s ciljem da se sam Vučić i svi njegovi najbliži saradnici kriminalizuju, da im se uruši kredibilitet i mnogima od njih skine oreol poštenih ljudi i da se za sva vremena uklone s političke scene. Nešto slično scenariju u Rumuniji, gde su svi iz političke nomenklature koja se nije dopadala Briselu kroz izmišljene krivične postupke sklonjeni i čak i kada su od svih optužb oslobođeni, ostala im je zabrana da se bave javnim poslom. To vam je tzv. savremeni progon uvijen u oblandu demokratije, a radi se o montiranim političkim procesima kakve ni u vreme Staljina nismo imali s ciljem da se nepodobna politička nomenklatura skloni sa scene, bez obzira na to kolika joj je narodna podrška.

S druge strane, intenzivno će se uništavati svaka pomisao na neki veliki projekat, jer će se unapred odraditi medijska kampanja kako je svaki od tih projekata plod korupcije, što u startu tera investitora jer niko ne želi da ulaže u nešto i da bude medijski čerečen i besramno optuživan da je ušao u koruptivni projekat. Uništen nam je projekat u vezi s Generalštabom i time odnosi s Trampovom administracijom. Investitor je otišao u Albaniju, a Albanci su popravili položaj kod Trampove administracije. Dobiće ozbiljne komplekse na jadranskoj obali, Trampovi ljudi hvaliće Albaniju. Mi smo se zakopali u ruševinama, proglašavajući da su nam one bitne za budućnost. Sledeće što će uništavati je Ekspo i nemojte se začuditi ako tužilaštva krenu da hapse ljude koji su učestvovali u projektu Ekspo. Dodatno, tu ide i demotivisanje bilo kog ozbiljnog da se uhvati ukoštac i možda postane ministar, jer ko je blesav da nešto radi, a da onda bude proganjan i medijski urnisan na pravdi boga.