U obaveštenju stoji da su organizatori „glumci“. Zašto glumci, koji glumci, kakvi glumci... i znači li to da su rešili sve glumačke probleme i da im je samo ovo ostalo nerešeno, ne znamo... Uostalom, to je druga priča. Mada i u ovoj ima glume samo tako, ali o tome kasnije...

Od početka nove školske godine i normalizacije nastave na univerzitetima u Srbiji Šolakovi mediji proturaju priču da se „Vučić sveti žiteljima Novog Pazara“!

„Pojedini departmani gube akreditaciju, veliki deo nastavnog kadra je proteran, dok se studentima dele ispisnice.“

Uporno na naslovnim stranama drže vesti s DUNP: navodno je 200 akademaca iz ovog grada izgubilo status studenta, „30 profesora i asistenata je ili dobilo otkaz, ili im nije produžen ugovor, ili se preti tim otkazom“.

Prećutkuje se u tim vestima da oni koji su izgubili status studenta jednostavno nisu upisali narednu godinu u predviđenom roku - izabrali su da tada budu na protestu u Novom Sadu, a što se onih „30 profesora ili asistenata tiče“, ne kaže se koliko njih nije dobilo produženje ugovora, a kojem broju se „preti“, što je neproverljiva kategorija.

Ali prećutkuju i Šolakovi mediji i glumci, kakvi god da su, da je DUNP pod fizičkom blokadom i da se na njemu ne održava nastava!

Jedino na ovom univerzitetu i dalje traju blokade od kojih su svi ostali studenti digli ruke.

Tek prividno ovakva situacija ima veze s protestima zbog tragedije u Novom Sadu. I sami novopazarski blokaderi priznaju da su problemi počeli još 2022. i da od osnivanja univerziteta „traju neslaganja lokalne sredine i države Srbije“. Čitaj: neke lokalne stranke i interesne grupe žele smenu legalno izabrane rektorke državnog univerziteta. I to je to.

Protesti studenata u drugim gradovima učinili su im se kao dobar način da svoje planove i realizuju. A kad su na drugim mestima protesti utihnuli, oni su nastavili solo.

Po starom receptu, u igru je ubačen navodni srpski nacionalizam, koji guši prava bošnjačke manjine u Novom Pazaru, što su u letu prihvatili i neki dugogodišnji srpski opozicionari. Tako je Demokratska stranka održala konferenciju za medije u Novom Pazaru i sednicu predsedništva stranke „kao čin jasne podrške i solidarnosti s profesorima i studentima“, ali ni njen predsednik Srđan Milivojević ni ostali nisu objasnili na kakva se prava profesori i studenti pozivaju ako univerzitet zbog njihove okupacije ne radi. Očekivanje od Milivojevića da pokaže političku zrelost je garantovani promašaj, ali valjda u DS ima nekog ko je svestan da je igranje na kartu nacionalizma, pogotovo u novopazarskom kraju, vrlo opasna stvar.

Ali gluvom priču pričati...

Podršku su - i to se graniči s karikaturom - „dunpovcima“ pružili i „srednjoškolci, studenti i i građani“ u Leskovcu, gde su kraće vreme držali u blokadi jedan pešački prelaz!

U isto vreme, na društvenim mrežama vodi se opsežna akcija da se prikupe sredstva za stan i mesečne troškove tri studentkinje, blokaderske aktivistkinje, koje su iz Novog Pazara prešle na studije u Novi Sad!