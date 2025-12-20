Slušaj vest

O tome kako je naslovni Dilpara zajebao stvar, možete se obavestiti pri kraju naše današnje kolumne ili - ako se kritički osvrt na „Tvrđavu“ oduži - u našoj sledećoj kolumni.

Pre nego što pređem na meritum Dilpare, treba reći da je „Tvrđava“ gledljiva bar onoliko koliko su gledljive manje-više sve TV serije ovog sveta, sa izuzetkom „Farga“, „Piki Blajndersa“ i još nekih koji umeju da budu zanimljiviji i dinamičniji od filmova. „Tvrđava“, međutim, pati od hronične autoimune bolesti od koje pate sve serije u RTS-ovoj produkciji, što će reći od eksploatacije još svežih sećanja gledalaca na događaje prikazane u epizodama - na koje ih radnja samo podseća - od eksploatacije vrhunskih glumaca, koji od dramaturških govana uspevaju da naprave jestivu pitu, potom od odsustva bilo kakvog suvislog konteksta i na kraju od brižljivog izbegavanja da se makar pomene - kamoli da se učini vidljivim - bilo koji od dilbera direktno odgovornih za teška sranja koja serija „obrađuje“.

Budući da se čak ni RTS-ova serijalna priča ne može ispričati bez referenci na adrese inspiratora i izazivača sranja, autori RTS-ovih serija pribegavaju žalosnokomičnim improvizacijama i uopštavanjima, pa su tako, recimo, u seriji Klan Milošević, Udba, JUL i sve patriotske snage sažete u lik simpatičnog debeljka sa sedom kozjom bradicom koji ide po Beogradu sa torbom para i „rešava stvar“.

Ta stvar je nešto bolje stajala u seriji „Porodica“ zahvaljujući pukom slučaju - i možda trenutku nepažnje bivšeg Bujketa - ali i činjenici da je jedan od likova koji se u srbskim serijama ne pominju - Milošević - bio glavni junak. I najbolji od RTS-ovih serijalih (serijskih) nastojanja da se pojebe s recentnom istorijom a da mu ne uđe - serija „Sablja“ - zaustavila se pred vratima jednog smrdljivog kabineta uvoštenog od slavskih sarmi.

Tema naše današnje kolumne, „Tvrđava“, jeste TV priča o Kninu i SAO Krajini koju je svakako trebalo ispričati, ali na mnogo uverljiviji i skrupulozniji način od onog na koji je ispričana. Ideja serije da se smutno, ratno vreme prikaže kroz lične drame pojedinaca i njihovih porodica sama po sebi je na mestu - ta priča je, uostalom, i ispričana - ali lične i porodične drame nekako ostaju da vise u praznom vazduhu ako uzrok ličnih i porodičnih drama - u datom slučaju rat u Hrvatskoj - ili nije vidljiv, ili je - u retkim situacijama kad je vidljiv - na nivou loše operete s pevanjem i pucanjem.