Slušaj vest

Da imaju nekog da ih iskreno posavetuje, studenti bi digli ruke od onog što sada rade. Možda će nekome izgledati sitničavo, ali sam start predizborne kampanje od vrata do vrata im je pogrešan, naopak.

Na društvenim mrežama su je ovako najavili: „Kuc-kuc! Ko je? Studenti!“

Koje, bre, „kuc-kuc“? Toga ima samo u bajci, kad vuk pokušava da prevari sedam jarića!

Onaj taster pored svakih vrata je zvono. Kad želite da nekome najavite dolazak, pozvonite!

Biće zanimljivo videti kako teku ti razgovori blokadera s građanima.

Zapravo, kako izgledaju njihovi odgovori na savršeno prirodna pitanja građana.

„Ako vam dam glas i vi pobedite, ko će biti premijer?“, pitaće devedeset devet od sto onih što će im otvoriti vrata.

A šta će im blokaderi reći?

Da je to tajna jer ne žele da tabloidi pišu o njihovom kandidatu?

Da je to tajna da bi iznenađenje bilo veće kad jednom otkriju njegovo ime?

Da je to tajna i za njih?

Ili će reći: Alek Kavčić?

Ko? Kavčić! Kavčić? Ne, Kavčić!

Građanin tu digne ruke od raspitivanja o premijeru, pa pita šta će ta lista, ako glasa za nju, uraditi s Kosovom i Metohijom.

Tu se anketari, koji su kuc-kucali umesto da zvone, zagrle i počnu da skaču uz pesmu „Ko ne skače, taj je ćaci“ jer ne znaju odgovor ni na pitanje šta će s KiM, ni na jedno drugo važno pitanje: šta će biti sa evropskim integracijama, kakav bi odnos prema Kini imali ako bi došli na vlast, šta bi radili s penzijama, šta sa energetikom... Ne bi znali lako da odgovore ni na pitanje postavljeno vica radi: šta bi radili s Draganom Đilasom, Marinikom Tepić i ostalim opozicionarima?

Otud se postavlja pitanje inteligencije onih koji su ih uputili da kuc-kucaju na vrata: šta građanima Srbije nude za glas?

„Mladost, neiskvarenost, poštenje“?

Da li vi to hoćete da se udajete ili da učestvujete na izborima?

Za 28. decembar je prvo bio najavljen „veliki protest“, a sad se građanima nudi „umrežavanje i skupljanje potpisa“. Čemu potpisi, kome se piše i šta se piše, naše nevine udavače nemaju pojma. Sve se radi po onoj: živ mi Todor da se čuje govor! Samo da se nešto dešava...

Sve češće objave blokaderskih plenuma počinju infantilnim: ne ćutimo zato što nemamo šta da kažemo, nego smo se duboko zamislili. Ma nemojte!

I posle toliko razmišljanja smislili „kuc-kuc“?

Ko je?

Studenti.

Nema nikog kod kuće.

Kad će biti?