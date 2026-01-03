Slušaj vest

Ne pamtim - a valja naglasiti da pamtim već dugo - ovako kilavu prednovogodišnju i sumornu novogodišnju atmosferu koja je (loša atmosfera) uvrhnula na dan prvog januara, koji je više ličio na dan žalosti, nego na prvi dan nove godine u kojoj će, je li, „sve biti bolje“. Toliko je sve bilo bezvoljno i kilavo da je - većinom glasova i prvi put posle mnogo novih godina - otkazano tradicionalno drugarsko prvojanuarsko kafenisanje u onoj mojoj kafanici.

Tačno u ponoć 31. 12. 2025. istekla je prva četvrtina - narodski rečno „frtalj“ - dvadesetprvog veka, što znači da će većina beba koje se rode u novoj godini - koje će se rađati u narednim godinama - doživeti godinu 2100, tj. dvadeset drugi vek, tj. treći milenijum. Naravno, pod uslovom da Gospod Bog ne prihvati ultimatum počivšeg patrijarha Irineja da Sudnji dan odloži za najmanje 500 godina, sve dok Kosovo ponovo ne bude naše i dok se vojska na Kosovo vrati.

Perspektive koje otvara godina 2026. nisu baš sjajne. Izgleda da je bio u pravu onaj (ne mogu trenutno da se setim ko) koji je rekao da se istorija ne ponavlja, ali da se rimuje, a da nije u pravu bio Marks - njegovog se imena sećam - koji je rekao da se istorija jednom događa kao tragedija, da bi se se ponovila kao farsa. (Kao antimarksistički kuhinjski filozof tvrdim da stvar stoji obratno: farsa se ponavlja kao tragedija).

Zar se, recimo, ne rimuju - sa zanemarljivim odstupanjem od dva i kusur meseca 29. 5. 1903 - 12. 3. 2003 - ubistvo kralja Aleksandra i kraljice Drage i streljanje Zorana Đinđića. Prvo ubistveno rimovanje preokrenulo je tok srpskih stvari u jednom veoma zlokobnom smeru, kao što ih je u istom pravcu usmerilo i streljanje Zorana Đinđića.

Idemo na sledeće rimovanje, na godinu 1914, u kojoj je ista ekipa koja je ubila Aleksandra i Dragu organizovala i atentat na nadvojvodu Franca Ferdinanda, a koji je bio okidač za Prvi svetski rat u kome je Srbija Pirovo pobedila po cenu trećine stanovništva i 58% punoletnih muškaraca. Zar se prvosvetskoratni pičvajz iz 1914. ne rimuje s početkom ukrajinskog pičvajza iz 2014?

Ako svetskoistorijske stvari nastave da se rimuju - a ne vidim zašto ne bi - onda sledeći veliki pičvajz valja očekivati u godini 2039, osim ako zbog napretka tehnike i sveopšteg ubrzanja svega i svačega pičvajz ne izbije ranije, tu negde, oko 2030, koja je nadohvat ruke, a koju neki ozbiljni analitičari predviđaju kao „kritičnu“.