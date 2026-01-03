Slušaj vest

Od zemlje koju je lično posetio američki predsednik Džon Kenedi, Venecuela je u 21. veku došla do toga da je Čavez u Ujedinjenim nacijama američkog predsednika Džordža Buša Mlađeg nazivao satanom.

Objasniti uspon i pad američko-venecuelanskih odnosa nije ni lako ni jednostavno, ali je nužno zarad boljeg razumevanja njihovih savremenih odnosa koji prete da prerastu u otvoreni vojni sukob.

Venecuela je za Sjedinjene Države danas važna iz nekoliko razloga - političkog (jer predstavlja perjanicu antikapitalizma i antiimperijalizma u Latinskoj Americi), ekonomskog (jer sprovodi model „socijalizma 21. veka“ s državnom kontrolom privrednih tokova i nacionalizacijom javnih preduzeća), bezbednosnog (zbog puteva krijumčarenja droge i ulaska ilegalnih migranata), geostrateškog (zbog kontrole šireg karipskog basena) i geopolitičkog (suzbijanje kineskog ekonomskog i ruskog vojno-energetskog uticaja).

Za Donalda Trampa, Venecuela uživa poseban značaj i zbog još jednog razloga, a to je oživljavanje i primena Monroove doktrine u skladu sa savremenim uslovima i okolnostima. Naime, reč je o strategiji koju je još 1823. godine izradio američki predsednik Džejms Monro, a koja ima za cilj da spreči upliv evropskih kolonijalnih sila na zapadnu hemisferu i stavljanje iste pod politički, ekonomski i bezbednosni kišobran Sjedinjenih Država. Venecuela je, u tom smislu, samo jedno od „šahovskih polja“ koje na tom putu treba osvojiti, zajedno s Grenlandom (koji Tramp želi da kupi ili vojno zauzme), Kanadom (koja po Trampu treba da postane nova američka savezna država jer ionako ekonomski suviše zavisi od Sjedinjenih Država) i Panamom (čiji strateški vanredno važan Panamski kanal Tramp želi da stavi pod punu američku kontrolu).

Za latinoameričke prilike, Venecuela predstavlja respektabilnu vojnu silu koja ima oko 125.000 aktivnih vojnika i naoružanje poput ruskih „suhoja“, američkih aviona F-16, iranskih dronova i kineskih vojnih transportera. Venecuelanske procene govore o mogućnosti brze mobilizacije oko osam miliona njenih građana u borbene redove, ali se, unatoč raspoloženju za odbranu zemlje koje u delu tamošnje populacije postoji, postavlja pitanje istinske mogućnosti Venecuele da se odbrani od eventualnog američkog vojnog napada.