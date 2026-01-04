Slušaj vest

Organizator Evropska unija emitera (EBU), koja okuplja 56 zemalja, uspela je da prevaziđe probleme. Na takmičenju su pobeđivali legandarna švedska grupa ABBA 1974. ili švajcarska predstavnica Selin Dion 1988, pa je parti čiji je cilj promocija saradnje u Evropi poslednjih godina veći nego ikada. Čak 160 miliona ljudi posmatra TV prenos takmičenja.

Evrokontest zamišljen je da služi kao primer transnacionalne saradnje, kao platforma za brendiranje nacije i nepolitička arena za proslavu liberalnih vrednosti kao što su tolerancija, raznolikost i individualno izražavanje.

Vremenom su se stvari politizirale, pa se Turska povukla 2013. zbog načina glasanja koji kombinuje glasove publike na nivou zemlje sa rezultatima stručnog žirija svake učesnice. Mađarska se 2020. povukla u znak protesta zbog promocije LGBT+ zajednice.

Evrovizija je zvanično nepolitički događaj, iako svako zna koliko je tu geopolitike, glasova koji izražavaju istorijska savezništva ili rivalstva.

Izraelska pevačica Edon Golan morala je prošle godine da izmeni originalni tekst pesme „Oktobarska kiša“ jer se direktno odnosio na napad palestinskog Hamasa 7. oktobra 2023.

Izrael na Evroviziji učestvuje više od 50 godina, četiri puta je bio pobednik, ali upravo je rat u Gazi Evroviziju suočio sa izazovom koji je isključivo geopolitičke prirode.

Bura se podigla otkako je, uprkos svim upozorenjima i bez glasanja na svojoj generalnoj skupštini, EBU potvrdio da će Izrael učestvovati na takmičenju koje će se održati maja 2026. u Beču.

Da li Izrael zaslužuje da pošalje svog predstavnika pošto je u Gazi ubio više od 70.000 Palestinaca, a nezavisna komisija UN zaključuje da je reč o genocidu? Zašto je Rusija 2022. političkom odlukom isključena iz takmičenja posle invazije na Ukrajinu, a izraelska agresija se toleriše?

Nemačka je ranije saopštila da neće učestvovati ukoliko Izrael bude isključen, dok je Francuska potvrdila dolazak u Beč bez obzira na odluku.

Udar je usledio kada su emiteri iz Irske, Holandije, Slovenije i Španije prvi najavili povlačenje.

Slovenački servis RTV SLO saopštio je da bi učešće bilo „u konfliktu sa vrednostima mira, jednakosti i poštovanja“ i da se povlači u znak poštovanja prema 20.000 dece ubijene u Gazi.

Biće to prvi put od 1961. da na takmičenju neće biti Španije, uz Britaniju, Francusku, Italiju i Nemačku jedne od evrovizijskih „pet velikih“.

„Kultura povezuje, ali ne po svaku cenu. Ono što se dogodilo prošle godine (u Gazi) povređuje naše granice. Univerzalne vrednosti kao što su humanost i slobodni mediji su ozbiljno narušeni i oko toga za nas nema pregovora“, saopštio je holandski emiter AVROTROS.

Saopštenje iz Dablina je glasilo: „RTE smatra da je učešće Irske i dalje neprihvatljivo s obzirom na užasan gubitak života u Gazi.“

Nedelju dana kasnije istu odluku doneo je i islandski emiter RUV. Portugalski umetnici saopštili su bojkot ukoliko pobede na nacionalnom takmičenju. „Rečima i pesmom radimo u okvirima mogućnosti koje imamo. Ne prihvatamo saučesništvo u kršenju ljudskih prava“.

Hiljade ljudi potpisale su peticiju od kojih se od javnog servisa RTP zahteva da odustane od odluke o učešću koja „Portugaliju stavlja na pogrešnu stranu istorije“.

„Kada se države povlače, jasno je da nešto duboko ne valja“, izjavio je prošlogodišnji švajcarski pobednik Nemo i u znak protesta vratio nagradu. Više od 70 bivših učesnika Evrovizije potpisalo je otvoreno pismo pozivajući da se Izraelu zabrani učešće, među njima i austrijski predstavnik Džej Džej, koji je ove godine pobedio u Bazelu.

- Slogan „Ujedinjeni muzikom“ nažalost je razbijen preko politike. Sve se pretvara u prilično zbrkanu i toksičnu situaciju - ocenjuje ekspert za Evroviziju Pol Džordan.