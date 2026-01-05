Slušaj vest

Nije se boja na štampanom izdanju Kurira čestito ni osušila, još su pucale belosvetske glave od novogodišnjih mamurluka, a američka vojska je pod okriljem vikenda izvela blickrig u Venecueli, uzaptila tamošnjeg predsednika Madura, sprovela ga u njujoški mardelj u kome će sačekati,,pravedno suđenje", na kome će mu, po svemu sudeći, suditi honorable Roj Bin (pogledati istoimeni film da biste dokonali šta je pisac hteo da kaže).

Mora da su efektan venecuelanski blickrig i filmsko uhićenje Madura izazvali žestoku zavist u Kremlju, koji je pre (još malo pa) četiri godine bio naumio nešto slično, ako ne i isto: da blickrigira Ukrajinu i likvidira Zelenskog, pa je prdnuo u čabar. Osim zavisti, mora da je u Kremlju bilo i gneva jer je uzapćeni Maduro bio jaki ruski prijatelj, odani saveznik, da ne kažem baš slovenski brat iz Južne Amerike, pritom i šef države zgodno smeštene u neposrednom komšiluku SAD.

Kidnapovanje Madura i njegove supruge Jovanke uznemirilo je i Peking, koji je promptno pozvao Ameriku da oslobodi Madura i problem reši pregovorima", što je izazvalo trenutnu smrt od smeha desetina miliona vrabaca širom sveta. Osim u Moskvi i Pekingu, američki blickrig izazvao je i gnev (pomešan za žestokom zabrinutošću) u kabinetima predsednika još nekolicine država B produkcije koji su jaki prijateleji Kremlja i slovenska braća raznoraznog etničkog porekla. Tim pre što je Trampov visoki dužnosnik Marko Rubio blagonajavio da bi i Kuba - koja je još bliže, na pola puta između Amerike i Venecuele - mogla biti blickrigirana.

Interesantna stvar: još jedan jaki Madurov prijatelj, kurčeviti ruski brat iz Bosne Mile Dodik, ni mukajetom nije usprotesto- vao zbog,,flagrantnog kršenja međunarodnog prava". A ako se pitate zašto je to tako, znajte da je to zato što je Mile takođe i jaki prijatelj Donalda Trampa, a on nije kidnapovan, nego kidnaper. Valjda kužite, stari moji.

Blickrig afera i kidnapovanje Madura - kakav god da on bio -jeste eksplicitno flagrantno kr- šenje međunarodnog prava i to je od jednog dela tzv. međunarodne zajednice Americi stavljeno do znanja, posle čega je odjeknula serija snažnih globalnih eksplozija, koje (srećom i zasad) nisu bile atomske, nego je to Americi globalno pucao qwrz što je optužena za „flagrantno kršenje medunarodnog prava". Valjda i to kužite, stari moji.