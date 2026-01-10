Slušaj vest

Sad sledi filozofsko pitanje: da li to znači da se vreme ubrzava, posle koga sledi i filozofski odgovor: ne, vreme se ne ubrzava nego se unutar raspoloživog vremena - čiji je „kapacitet“ konstantan - ugurava previše pičvajz-događaja, što će u jednom momentu u neodređenoj budućnosti izazvati efekat istovetan onom koji dobijamo kad sipamo previše vode u čašu. Šta biva kad sipamo previše vode? Čaša se više ne puni, nego se voda preliva, tj. prosipa. Naš narod je to mudro sažeo u poslovicu (na koju inače ne daje pet para) koja glasi: „Možeš kako hoćeš, ne možeš dokad hoćeš.“

Ne dajte se uznemiriti apokaliptičnim tonom naše današnje kolumne - može stati još mnogo sranja u preostalo vreme - ali nemojte se ni previše iznenaditi jednog jutra ako primetite da su sranja počela da se prelivaju.

Šta smo, dakle, imali u ovih deset dana? Spektakularnu otmicu i privođenje poznaniju američke pravde venecuelanskog kaudilja Madura, Trampovu najavu skore aneksije/otkupa/zaposedanja Grenlanda i poslednji Breaking News - obojenu revoluciju koja se - kako izveštava Politikina Rotopalanka - iz Beograda (i Srbije) „prelila“ u Teheran i Iran.

Za razliku od zapadnih medija i televizora, iranska obojena revolucija je u domaćim medijima i na domaćim televizorima - iz razloga verovatno poznatih redakciji - prilično šturo „propraćena“. Čeka se, valjda, rasplet situacije - isterivanje na čistac da li je iransko komešanje obojena ili jogurt revolucija - pa da se „tamo gde treba“ zauzme „stav“. Sudeći po opštoj atmosferi i pravcima razvoja postnovogodišnjih pičvajza, svet se u 2026. godini našao u situaciji u kojoj se Srbija našla u 1989. godine, poznatijoj kao „godina raspleta“. Sledstveno bi se lako moglo dogoditi da 2026. bude godina svetskog raspleta koji će rezultirati sličnim, možda i gorim posledicama od onih koje su Srbiji donele njene godine raspleta koje se još raspliću. Pa neka mi samo neko kaže da nismo „lideri u regionu“.

Za razliku od Srbije, koja, kako rekosmo još raspliće svoje godine raspleta, okolni svet će nekako rasplesti ovogodišnje zaplete - na šta će to ličiti, ostaje da se vidi - ali to neće rezultirati nekakvim novim svetskim poretkom - još manje nekim multipolarnim svetom - nego povratkom jednog vrlo starog poretka utemeljenog na teško osporivom pravu jačih da rade šta im se prohte, poretka koji je - istorijski posmatrano nakratko, od kraja XVIII do početka XX veka - bio suspendovan međunarodnim pravnim poretkom, na koji opet pomenuti moćni svetski rendžeri nisu davali ni pet para, s tim da su - da se Vlasi ne bi dosetili - kad bi im to odgovaralo (prividno) uvažavali taj poredak.