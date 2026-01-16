Slušaj vest

svejedno, uprkos ubeđenosti da će Crna ruka ordinirati u i XXII veku, držim da je dušekorisno poslati poruku u boci, adresiranu na daleko neko pokolenje kome će (možda) doći iz dupeta u glavu da politika zasnovana na fiksideologiji koju vode pijačari i diletanti sumnjivog „bezbednosnog“ backgrounda, neminovno završava onako kako je i počela, tj. kako oduvek „ovako nikad nije bilo“.

Skrenuću pažnju dalekom pokolenju na određene detalje iz Protićevih „Embahada“, koji su promakli našem pokolenju, a koji su (dobrim delom) promakli i Protiću. Šta je promaklo Protiću, razjasnićemo analizom jednog pasusa iz njegovih „Embahada“: „Koštunica“, piše St., „nije razumeo ili nije hteo razumeti (prioritete, stanje stvari i odnos snaga u svetu, prim. S. B). Isuviše se oslanjao na svoje savetnike koji nisu bili ni dobronamerni, ni dorasli. Nisu mu ni bili do kraja odani. Većina ih je poticala sa suprotne, Miloševićeve i Brozove strane.Koštunica je slovio za protivnika i jednog i drugog. U Brozovo vreme bio je disident, u Miloševićevo - opozicionar. Kako su se i zašto oko njega okupili oni što su decenijama bili njegovi protivnici, ideološki i politički, verovatno se nikad neće otkriti.

A tu, verujem, leži odgovor na glavna pitanja: Koji je razlog što 5. oktobar nije uspeo? Što su narodna očekivanja uglavnom izneverena? Što smo ostali u praznom prostoru između Istoka i Zapada, demokratije i autoritarnosti, kontinuiteta i diskontinuiteta?“

Drago buduće neko pokolenje, evo šta je promaklo St.-u, ali i tzv. „zvaničnoj verziji“. Koštunica je odlično razumeo sve što St. misli da nije razumeo, ali je bio naumio - ili su mu, verovatnije, bili naumili - da pijačarenjem i vašarskim prevarama svetskoistorijsku realnost preudesi u skladu sa svojom fiksideologijom. Previd br. 1: Koštunica nikad nije bio disident, ili je bio disident onako kako je to bio i Ćosić, dakle - „na časnu reč“ i po blagoslovu Udbe. Previd br. 2: Koštunica nikada nije bio opozicija Miloševiću, osim u čisto formalnom smislu neobnašanja i neparticipiranja u vlasti tokom devedesetih. Nije, štaviše, Miloševiću bio ni konkurent. Bio je „pričuvni Milošević“, neko ko je na kolegijumu cincarsko-kalburske čaršije izabran da nastavi Ćosić-Miloševićevu fiksideologiju i politiku od trenutka kad Milošević prdne u čabar, i to da prdne u čabar isključivo zbog isteka roka trajanja, nipošto zbog izgubljenih izbora, ponajmanje zbog petooktobarske „kritične mase“. Naglašavam de su gornji redovi proizvod tzv. naknadne pameti.