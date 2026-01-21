Slušaj vest

Hiljadama puta sam, kao onaj papagaj na tri slova, ponavljao i ponoviću još jednom: u politici su dozvoljena apsolutno sva sredstva, pod jednim jedinim uslovom - da upotrebljena sredstva daju rezultat.

Uzmimo primer. Nasilna strmopižđavanja režima su, recimo, vrlo nedovoljna, ali ako nasilni strmopizd uspe, to je onda takozvani svršeni čin. U takvim situacijama najebu strmopižđeni, a ne strmopižđivači. Iskoristiti tuđu energiju, ideju, navratiti svaki raspoloživi društveni potok na svoju vodenicu, postići nešto preko tuđe grbače ne samo da je dozvoljeno u politici - ko bi to uostalom mogao zabraniti - nego je preporučljivo.

Ako izuzmemo neke zemlje Latinske Amerike i Podsaharske Afrike, teško je naći zemlju u kojoj je u politici sve dozvoljenije nego što je to u Srbiji. S druge strane, još je teže naći zemlju u kojoj se više kenja o pravdi, dostojanstvu, časti... dopišite ostatak po volji da ne traćim karakterologiju.

I opet paradoks. Uprkos svestranoj dozvoljenosti svega i svačega u srbskoj politici, nema zemlje u kojoj je nasilno strmopižđavanje režima nemogućija misija nego što je u Srbiji. Što, opet, ne znači da u Srbiji nasilni strmopizdi režima nisu (pre)česta pojava. S napomenom da, zahvaljujući našim posebnostima, nasilne strmopizde režima u Srbiji ne izvode zavereničko-revolucionarne grupe, nego državnici i državni nameštenici (poslednji put u saradnji s narko-mafijašima).

Smisao gornjeg pasusa bio je ovlaš skiciranje političkog ambijenta u kome Prijatelj studenata - i kolektivni studentski prijatelji - udarnički pravi politički račun bez krčmara. Studentskoprijateljska računica - u kojoj je izborna pobeda takozvana konstanta, dakle unapred zagarantovana - izgleda da računa da će rezultat „sigurne“ izborne pobede (zasad nepostojeće) studentske liste protiv Visoke Liste biti 100%: 0% u korist studentske liste.