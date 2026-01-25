Slušaj vest

Uvređen što nije dobio Nobela za mir, Tramp poručuje da više nije „obavezan da isključivo misli o miru“. To su opasne reči, posebno kada su upućene saveznicima u NATO. Veliki piroman oslanja se na moć i ne trpi dijalog. Postao je svetac zaštitnik milijardera i autokrata, a sila i novac su njegovi sinonimi moralnih vrednosti.

Svet je dobio lidera nasilnog karaktera čija je moć ogromna i koji se ne usteže da teatralno pred TV kamerama ponižava i ismejava strane državnike uz odobravanje svog tima, koji nije ništa više od hora koji ponavlja njegove reči.

Međunarodno pravo ga ne zanima. Ignoriše multilateralne organizacije počevši od UN koje pokušava da zaobiđe neokolonijalnim Odborom za mir u Gazi. Spreman je da raskine decenijska savezništva i da sklapa dilove sa despotima. Protekcionistički je opčinjen carinama i nije pobornik slobodne trgovine. Misli da je klimatska kriza izmišljotina i štiti naftaše.

Tramp je svestan da više ne postoji unipolarni svet uspostavljen pod američkom dominacijom posle prestanka Hladnog rata. Ako već mora da ga deli, neka to bude sa rivalskom Kinom, čiju ekonomsku moć uvažava, i Rusijom, koja je ozbiljna nuklearna sila.

Ostalima u njegovom dvorištu Zapadne hemisfere namenjeno je da bespogovorno slušaju. Narcisoidni osvetnik kakav jeste, kazniće svakog ko mu se ne potčini.

Tramp je i u prvom mandatu pokazao koliko nipodaštava saveznike iz NATO i partnere iz Evropske unije, a njegov nasrtaj na Grenland je kulminacija rušenja prekoatlantskog parterstva, koje su njegovi prethodnici gradili osam decenija. Dok gazi tuđe suverenitete, on brani američki, ali ne iz principa, već iz interesa oličenog dolarom.

Takav Tramp predstavlja sve ono sa čime se ne slaže većina onih koji su ga pažljivo slušali na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Budućnost arktičkog ostrva koje pripada Danskoj zasenila je sve druge teme foruma, čak i rat u Ukrajini, koji je trebalo da dominira skupom političkih lidera i finansijske elite iz najmanje 130 zemalja.

Vladar iz Bele kuće promoviše „svet bez pravila“, kaže francuski predsednik. Tramp se sa Evropom konfrontirao do te mere da nijedan konzervativni lider - od Đorđe Meloni preko Žordana Bardele do Najdžela Faradža - nije mogao a da ga ne osudi. Govoreći u Davosu, kanadski premijer Mark Karnej je dao briljantnu dijagnozu: mi smo u središtu raskola, a ne tranzicije.

Onda je Tramp, verovatno iznenađen spremnošću EU da uzvrati na pretnju dodatnih carina za osam evropskih država koje podržavaju Dansku, saopštio da ne planira aneksiju Grenlanda silom i obećao da neće uvoditi carine. Izbegnuta je eskalacija konflikta.

Evropljani su oprezno pozdravili još jedan od Trampovih čestih zaokreta, ali nisu uvereni da je Amerikanac odustao od svojih ledom okovanih fantazija da kolonizuje Grenland. Da li će SAD dobiti koncesije za eksploataciju retkih minerala?

Plan „Arktičkog stražara“ koji je Tramp dogovorio a generalnim sekretarom NATO još je nedorečen. Po „okviru budućeg dila“, zapadni saveznici bi morali da ojačaju vojno prisustvo na Grenlandu, ali i u svih sedam članica NATO koje izlaze na Arktik i sučeljavaju se sa Rusijom, čije prisustvo u regionu Tramp opisuje kao „pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD“.

Tramp je nudio pregovore da se jednom za svagda reši pitanje američke akvizicije Grenlanda. Pošto je agresivna retorika donekle ublažena, svima je laknulo iako pretnja nije otklonjena.

„Uprkos svim frustracijama i ljutnji poslednjih meseci, ne brzajmo u otpisivanju transatlantskog partnerstva“, izjavio je u Davosu nemački kancelar Fridrih Merc.