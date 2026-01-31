Slušaj vest

Ipak, umesto da se raspadnu, oni postaju još fanatičniji, tvrde da je zapravo njihova vera sprečila apokalipsu. To je srž studije Leona Festingera „Kad proročanstvo propadne“. Kada se verovanje suoči s kontradiktornim dokazima, ljudski um ne odustaje lako. Umesto toga, stvara se psihološka nelagoda, kognitivna disonanca, koja tera pojedince da racionalizuju neuspeh i eskaliraju akcije kako bi smanjili tu unutrašnju tenziju. Duboko ulaganje, bilo emocionalno, vremensko ili materijalno, čini odustajanje previše bolnim. Zato se ljudi zatvaraju u dogmu, pronalaze nova opravdanja i nastavljaju još jače.

Pređimo sada na Srbiju i zbivanja tokom prethodnih godinu dana. Nakon urušavanja nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu počele su blokade fakulteta, protestanti su zaustavljali saobraćaj, organizovani su marševi. Pokret je obećavao novu zoru sveta, savršeno društvo neposredne demokratije, bez nepravde i korupcije, koje će voditi „deca s one strane duge“. Studenti su propuštali ispitne rokove, gubili godine, neki su završavali u pritvoru.

Projektovani vrhunac došao je 15. marta 2025. u vidu masovnog protesta u Beogradu. Uprkos svemu, željeni rezultat nije došao. Nema smene vlasti, nema „vrlog novog sveta“. Proročanstvo se nije ispunilo. Umesto toga, pokret počinje da kopni. Broj demonstranata opada, entuzijazam bledi, a realnost se nameće: život mora da se nastavi, računi da se plate, ispiti da se polažu. Ali kao i kod „Tražilaca“, disonanca ne dozvoljava odustajanje. Previše je uloženo da bi se sada priznala greška. Zato dolazi eskalacija.

Mirne akcije prelaze u „kontrolisani haos“. Krajem juna 2025. pojavljuje se „kontejner revolucija“: demonstranti prevrću kontejnere, pale gume, blokiraju raskrsnice. Nasilje eskalira napadima na policiju, pale se prostorije vladajućeg SNS. Onlajn prostor postaje bojno polje: linč „izdajnika“ koji se ne slažu s radikalizacijom, kampanje protiv onih koji pozivaju na mir. Počinju i frakcijske podele. Plenumi se diferenciraju, studenti se distanciraju od opozicionih partija. Sve to je disonanca u akciji: „Previše smo dali da bismo stali! Naša borba je spasla ideju pravde!“ Racionalizacija je klasična, neuspeh nije njihova greška već deo većeg plana, a neprijatelj (vlast) postaje apsolutni zločinac.