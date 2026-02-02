Slušaj vest

Sledeći „info“ koji sam dobio - uz koji je bila priložena i čemerna fotografija - bio je da je akademija ipak održana u atmosferi fekalnih miomirisa i u polupraznoj sali i da izvestan broj diplomaca nije došao da uzme diplomu. Onda sam u subotu saznao da je Crkveni sud eparhije Beogradsko-karlovačke, pod visokim predsedavanjem Porfirija, a po tužbi protojereja staforda Džomića - umal grešna mi duša ne napisah Višinskog - zbog verbalnog delikta strogo kaznio Vukašina Milićevića i Blagoja Pantelića takozvanim isključenjem iz crkvene zajednice.

Moja neznatnost je u više navrata podastirala izveštaje s montiranog procesa protiv Milićevića i Pantelića i u još više navrata skretala pažnju javnosti - a javnosti je pucao qwrz što joj skrećem pažnju - da je za dela za koja je crkveni kadija tužio - i kako vidimo presudio - Pantelića i Milićevića nadležan redovni kadiluk u Timočkoj koji se specijalizovao za duševne jade i boli.

Mogli bismo i da obnovimo sudsko gradivo, ali to nije tema naše današnje kolumne. Naša današnja tema je - kako je i najavljeno u naslovu - moja javna ispisnica iz redovnog sastava SPC. A evo zašto baš „javna“. Što reko Blic, da SPC poput ostalih crkava ima evidenciju vernika, otišao bih u nadležnu parohijsku kancelariju i dežurnom rekao da me izbriše iz evidencije. Ali SPC nije kao ostale crkve. Nema evidenciju, nego računa da je ceo srpski narod njen kolektivni član, što je crkveno i narodno neotuđivo pravo. Budući, međutim, da moja neznatnost nije kolektivnost, njeno je (takođe neotuđivo) pravo da javno obznani da više nema nikakve ni neposredne ni duhovne veze s crkvenim menadžmentom i pridvorskim rusodupeljubivim parazitima, dočim ostaje u srdačnim i prijateljskim odnosima s delom blagočestivog sveštenstva, monaštva i verništva.

Dakle: ispisao sam se iz SPC, a u koju ću se crkvu upisati - i hoću li se uopšte upisati - ostaje moja privatna stvar. Putujte, igumani, neka su vam srećni sabirni puti itd., itd. Biće ovako i igumanima lakše. Budući da sam od dana današnjeg ne-član - da ne kažem baš vanpartijac, mada ne bih mnogo pogrešio da sam tako napisao - više neću drugarski kritikovati SPC-ov menadžment u novinskim tekstovima, što ne znači da ih neću - da možda već nisam počeo - „obrađivati“ u fikcionalnim pisanijima adresiranim na daleko neko pokolenje.