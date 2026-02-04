Slušaj vest

Vest je proneo - a meni dobre duše vest prosledile - portal Direktno, koji nastavlja tradiciju kultne srpske abronoše Zore Čučkuše, koja je slavu zapadnosrbijanskog ogovaranja pronela širom Jugoslavije. Kako bilo da bilo, nije mi bilo druge nego da istražim „meritum“ Kusturičinog ulaska u politiku.

Kaže dalje Direktno da je na Mećavniku (zadnja pošta Mokra Gora) poslednjih meseci održano nekoliko susreta određenih političkih i društvenih grupacija tzv. suverenističke orijentacije“. Nakon uvoda, Direktno podastire listu suverenih mećavničkih entiteta i persona dramatis - Mi, snaga naroda, predstavnici Narodne mreže Vladana Glišića, Zdravog društva dr Danice Grujičić, pojedini samostalni narodni poslanici poput Jelene Pavlović, predstavnici pokreta Moba.

Pročitavši spisak, ne mogadoh a da ne pomislim: pa krv ti jebem, na Mećavniku sve puca od suvereniteta, integriteta, narodne snage i društvenog zdravlja, ali ipak mi nešto (neko) nedostaje na spisku. Gde su, recimo, brat pokreta Moba, još uvek neosnovani pokret Komišanje i - nadasve - gde je tu inokosni suvereni organizam? Milo Lompar? Gde Antonić? Nema suvereniteta bez te gospode.

Na trenutak padoh u iskušenje da se zapitam gde su Žika Obretković i Piksi (frulaš, ne fudbaler) - onda dokonah da su Žika i Piksi odavno premetnuli svetom, a ionako su za života bili liberalne demokrate.

Onda se zapitah - a pretpostavljam da se i vi pitate - de je tune mokrogorski suveren Kusta? Da li je samo domaćin ili je možda moderator mećavničkog suverenističkog brainstorminga, ili stremi da postane vodeća suverena snaga i (eventualno) predsednički kandidat?

Kad ono jok. Direktno kaže da je „cilj“ (mećavničkog objedinjavanja suvernističkih snaga) bilo „uspostavljanje saradnje po različitim pitanjima, a sve je najpre zamišljeno kao platforma za dijalog, gde bi se iznosili planovi i ideje šta je potrebno drugačije raditi u odnosu na aktuelnu vlast. Ipak, okupljanje nema veze sa mogućim objedinjenim nastupom na narednim izborima, navodeći da „konačne odluke oko liste koja bi izlazila mimo (buduće) studentske nema“.

Ako gornji citat baš i niste sasvim razumeli, žalite se kolegijumu portala Direktno, leksika, gramatika i sintaksa su njihovi. Ali, ako vi niste razumeli, da li sam ja išta razumeo? Poneti jesam, iako to nije pisalo. Dakle ovako: Direktno širi dezinformacije. Kusturica nikad neće „ući u politiku“, osim kao „davač podrške“.