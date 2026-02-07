Slušaj vest

Kako u praksi, na našem, srbskom terenu, izgleda - i kakve posledice izaziva - fuzija političke i polne moći, o tome ćete se moći obavestiti u mom novom romanu „Đinđić: memoari s onu stranu groba“, koji uskoro izlazi iz štampe, ali to nije tema naše današnje kolumne, posvećene kulturi polne moći.

Gvozdeno pravilo kulture polne moći je sledeće: ko ima političku moć može vrlo brzo - u razvaljenim državama praktično trenutno - steći i ekonomsku i polnu moć. Ali to je jednosmerna ulica. To ne važi za ekonomske i polne moćnike. Ako se, recimo, neki ekonomski moćnik - npr. braća Karići - uskurči i naumi da stekne političku moć, politički moćnici mu brzo smrse konce.

To pogotovo važi za najslabiju kariku u lancu ishrane moćnika, za polne moćnike. Bivalo je slučajeva da alfa mužajci, polni moćnici, naume da preko qwrza dođu do ekonomske moći, što je - uz napomenu da se do ekonomske mnogo lakše stiže preko mindže - mnogima polazilo za rukom. Stvar se dodatno komplikuje ako se seksualni moćnici odvaže da preko qwrza pribave, ako baš i ne političku moć, a ono politički uticaj i „ucenjivački potencijal“. Paradigmatičan je svojevremeni primer momka s „vrelog beogradskog asfalta“, Stevice Markovića, koji je, iako nije imao ekonomsku moć, pokušao tako nešto i završio u kontejneru.

Čak kad se i nađe dilber koji ima i ogromnu ekonomsku i basnoslovnu polnu moć, poput npr. vlasnika ostrva sreće prepunog maloletnih devojčuraka, juče pomenutog Epstina - vrata političke moći ostaju zatvorena i za jednog tako moćnog ekonomskog i polnog rendžera. Iz tzv. Epstinovih fajlova - i iz profila društva s kojim se pajtašio - da se naslutiti da je Matori Pokvarenjak počeo ispoljavati prikrivene političke ambicije, i to je - skupa s video ucenjivačkim potencijalom - bio glavni razlog zbog koga su Epstinu izvršili samoubistvo u njujorškoj apsani. Da mu nije zinulo dupe za političkom moći - ili bar prevelikim političkim uticajem - Epstin bi i dan-danas seksualno žario i palio zajedno s političkim moćnicima koji su mu čuvali leđa i „zastarevali“ krivične prijave - kao što je zbog istih optužbi Koštunica zastarevao prijave protiv Pahomija. Avaj, Epstin je hteo više, pa je izgubio i ekonomsku i polnu moć i život.