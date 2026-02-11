Slušaj vest

Bila fikcionalna ili nefikcionalna, gornja rečenica je tačna ka vladičina i odnosi se na psihološki fenomen koji mo- ja neznatnost zove,,zakasnela hrabrost", koja je rođena sestra „zakasnele pameti", a koja je tema naše današnje kolumne posvećene zakasnelom hrabrom cincarsko-kalburskom antititoizmu.

Duboki cincarsko-kalburski čaršijaneri su bili (i ostali) najžešći antititoisti, što uopšte ne znači da njih najmanje 90% nije bilo član Titove partije, neki od njih i na vrlo visokim položajima, poput npr. cincarsko-kalburskog političkog komesara Ćosića.

Otprilike pet godina posle smrti Najvećeg sina svih na- ših naroda i narodnosti - kad su se čaršijaneri uverili da je Tito stvarno umro - antititoizam je doživeo pravi bum. Od kraja osamdesetih naovamo nije se moglo naći - a i sad je teško naći cincarsko-kalbursko siroče koje nije oštrilo qwrz na Tita i pripisivalo mu krivicu za sve pizdarije koje su - deset godina posle Titove smrti - počeli praviti upravo cincarsko-kalburski terenski operativci, isto Titovi omladinci. Srpski, isuviše srpski, što reko Niče.

Zahvaljujući Viberu, mom pro- zoru u svet, do mene je stigao recentan antititoistički hit tvit iz tastature ovlašćenog dilera srpskog integralnog pirinča, Mila Lompara, koji se u svom prepoznatljivom stilu žestoko obračunao sa - ni manje ni više nego-,,titoističkom formulom o srpskoj krivici". Šta je to,,titoistička formula o srpskoj krivici", neka vam kaže Lompar, svojim rečima, možda će neko razumeti šta je hit tvit pisac hteo da kaže: „Kako bi se zadržao neprirodni odnos snaga" - piše Milo u hit tvitu-,,neophodno je preoblikovati titoističku formulu o srpskoj krivici. Tako je spoljašnji kontekst nametao produženo dejstvo titoizma. To nije bilo moguće bez unutrašnjih potvrda. Ni posle četiri decenije nije suzbijeno dejstvo titoizma u Srbiji." Možebiti da je citirani hit tvit istrgnut iz konteksta nekog,,šireg izlaganja" posvećenog,,anti- titoističkoj formuli“, mada ja ni uz najbolju volju - koje nemam - ne mogu da zamislim bilo koji kontekst, ma koliko bio širok, unutar koga citirani hit tvit ne bi bio najobičnije cincarsko-kaIbursko bulažnjenje u kome je razumljiva jedna jedina reč - Tito - dočime je sve ostalo klasično cincarsko-kalbursko uvaljivanje muda umesto bubrega.