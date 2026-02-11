Slušaj vest

Po oceni svakog ko ima mrvu iskustva u politici, to će biti početak kraja te opcije, jer ulazak u političku arenu, a to je ozbiljno valjanje u blatu gde nema sile da ne budeš uprljan, dovoljno će ukaljati dosada proklamovanu čistotu i čednost imaginarnih studenata. Sledeći narodnu poslovicu da se po jutru dan poznaje, a najavljeno je da tzv. studentska lista neće imati studente, već od starta je svakom jasno o kakvoj prevari se radi.

Na kraju, konačno će se prestati sa sektaškim anarho-levičarskim delovanjem u kome onaj ko nastupa u medijima u ime te liste ne sme da kaže ime i prezime i gde imaginarni plenumi učestvuju u kreiranju sudbine svih studenata osporavajući pravo onima koji se s tim delovanjem ne slažu da studiraju i da uče. Ono što je dobro u svemu jeste činjenica da ćemo konačno saznati koji su to čelni ljudi s naših univerziteta zbog sopstvenih političkih ambicija odlučili da zloupotrebe rektorate i univerzitete kako bi na grbači studenata i svih nas poreskih obveznika pravili sopstvenu političku opciju koja bi ih lansirala do određenih državnih pozicija. Maske uskoro padaju u potpunosti.

Odavno se inače nazire praznina u delovanju tzv. studenata, jer očito zbog nedostatka političke platforme, odnosno onog što je suštinski važno za svaku političku opciju, a to je program i za šta se zalažeš, dolazi polako do njihovih međusobnih svađa. Neki su za Ruse, neki za Evropsku uniju, neki bi sutra prodali celu državu, a ne samo Kosovo i Metohiju, neki bi zaratili s NATO, neki su za Vojvodinu republiku, neki bi da ukidaju Vojvodinu kao pokrajinu... Sve u svemu, mala bara puna krokodila, bez ideje, bez vizije, bazirana samo na načelima protivljenja nečemu uz besmislenu frazu kako su svi oni protiv korupcije. Međutim, kada im se zađe i u tu temu, posebno pitanjima kako bi se oni borili protiv korupcije i odakle njima sredstva za političko delovanje, odnosno da li je primljeni novac koji im je sa strane dolazio takođe korupcija, onda zaneme.

Duboko su svesni, a sve više jedni druge potkazuju, da i među njima ima nemali broj onih koji su proteste ozbiljno iskoristili da namaknu sebi koju nulu na račun i da se obogate od revolucije. Na sve to, dolazi im ključni sukob, a to je s postojećom opozicijom, koja nije baš voljna da pristane na sopstveno samoubistvo dajući prednost nekim imaginarnim likovima da zauzmu njena mesta. Dakle, cirkus samo što nije počeo. Prvobitna euforija je opala, strani faktor je shvatio da mu je investicija propala, kao i celokupna obojena revolucija. Ostalo je samo da im pešaci na terenu budu dovoljno snažni za određeni pritisak na vlast, pa tako do nekog sledećeg pokušaja revolucije sa sve novim akterima i novim scenarijima.