Slušaj vest

Gazi se po mladosti zarad jeftinih poena - ali nije važno jer ta mladost sad su predsednikova deca?!

Mirno spavaj, blokaderski svete - nije tvoje dete Milica Vučić!

Nije tvoje, predsednikovo je - i zato što nosi prezime Vučić možete je gaziti, možete koristiti njene retke fotografije kako biste na društvenim mrežama pokrenuli još jednu kampanju protiv njenog oca, predsednika Srbije.

Da, on vam je cilj, njega hoćete da srušite, i ne birate sredstva.

Idete do kraja jako, monstruozno, toliko strašno da smo se svi zgrozili!

Očajni što više ništa nije ostalo, očajnički ste posegnuli za aferom Epstin - i šta ima veze što predsednik Srbije nikakve veze nema s tim monstrumom?!

Za monstrume iza tastatura u Srbiji nema baš nikakve veze - rekli ste sebi: „Budimo mi monstrumi do kraja i uvežimo ovog predsednika nekako sa Epstinom! Ma kakve veze ima što Aleksandar Vučić nema nikakve kompromitujuće fotografije, sve su mu s nekim svetskim državnicima ili s narodom u Srbiji - evo ima fotografija kako s ćerkom Milicom dolazi na glasanje, grli ćerku - odlično, s tim idemo!“

I postaviste fotografiju predsednika Vučića sa ćerkom Milicom.

U uvezaste to s Džefrijem Epstinom.

I u objavi kao zabrinuto - s licem monstruma sakrivenim iza tastature - pitate: „Čemu ovakvi snimci, Vučiću, pogledaj samo to lice deteta...“

Bolesno, ogrezli u mržnji zadovoljno ste pritisli „enter“ za objavu, ponosno gledajući kako se objava širi društvenim mrežama.

A na njoj u tom trenutku maloletna Milica Vučić (15 godina), koja je tati Aleksandru na glasačkom mestu u Novom Beogradu pravila društvo tog izbornog dana, aprila 2017. To su retki trenuci kad smo predsednikovu ćerku videli u javnosti. Nažalost, ostale javne fotografije su sa sahrane i pomena Ksenije Vučić, Miličine i Danilove majke, koja je tragično preminula 2022. godine.

Ma, mirno spavaj, blokaderski svete - nije tvoje dete! To je Milica Vučić, ćerka predsednika Vučića, kojeg na sve načine više od godinu dana pokušavate skinuti sa čela države.

Pa borite se s njim i protiv njega, dajte argumente, dajte program, dajte kandidata koji će mu stati na crtu!

Dajte, junaci iza tastatura, bilo šta osim ove bruke i sramote! Vaše sramote!

Naslušasmo se prethodnih godinu dana lekcija i moralisanja o ravnodušnosti društva prema mladima, prema nepravdi. I dok solite pamet drugima - bez trunke griže savesti uvlačite decu u politički obračun. Gazi se po mladosti zarad jeftinih poena - ali nije važno jer ta mladost sad su predsednikova deca?!

A ta deca nikog osim svog oca nemaju.

Granica je pređena: meta su vam postala deca u nadi da ćete pogoditi glavnog političkog protivnika. Ona su za vas samo kolateralna šteta.

Granica je pređena. Zvanično ste upali u bezdan sramote!