Grešna mi duša, Đoleta i NSPM sam poprilično zapostavio otkako je paracrkveni turbofolk portal Sunčanik izbio na vrh moje top liste za odstrel opskuranata. Kad viđi vraga: prekjuče sam „kliknuo“ na NSPM i ustanovio da se NSPM u proteklom periodu lepo „izgradio“, ali da je ipak uveo crnu hroniku, sportsku rubruku i duplericu, što sam cenjenom uredništvu svojevremeno toplo preporučivao.

Moju pažnju je momentalno privukao katastrofički naslov - moglo bi se reći i neokremansko proročanstvo - zapandrčen nad transkriptom Đoletove govorancije na nekom televizoru, citiram: „Vlast se donekle stabilizovala, ali društvo nije. Poslednji šest-sedam meseci, Vučić ‘dinsta’ nas (jebo ja vas, prim. a.), a ne obrnuto. Glavna bitka će biti za apstinente.“

Đole je - najverovatnije nehotice - svima „kojima je do morala u politici“ pa idu na NSPM otkrio dve neporecive činjenice. Činjenicu jedan: da se vlast donekle stabilizovala, i činjenicu 2: da se društvo nije stabilizovalo. To su, fakat, neporecive činjenice, ali nisu nikakvo veliko otkrovenje, jer ja ne pamtim nijednu ovdašnju vlast koja nije bila samo donekle stabilizovana i nijedan trenutak u kome je naše društvo bilo stabilno.

Defetizam je uvek dete izneverenih nada. Ne znam na osnovu čega se Đole - koji nije politički nepismen čovek - nadao da će Visoka Vlast, uzdrmana posle pada nadstrešnice i posledičnih protestacija, ustuknuti pred „pumpanjem“ i pokolebati se zbog „dinstanja“.

Diciplinovanoj i dobro organizovanoj politici - a, šta god ko misilo, Visoka Vlast ima i disciplinovanu i dobro organizovanu politiku - može se sa realnim izgledima na uspeh suprotstaviti samo disciplinovana i dobro organizovana politika. Nema drugog puta. Drugačije ne može. Kraj priče.

Qwrz moj kraj. Pre je početak bez kraja. U društvu u kome se nacionalnom genijalnošću plebiscitarno smatra paralogički luping „mi možemo i ono što ne možemo“ uopšte nije čudna neumrla nada da će dvosatne ili trosatne protestne mobe - posle kojih se ide u kafiće i u općenite provode - „izdinstati“ stranku koja od vrha do dna partijske hijerarhije radi na bazi 24/7, a pritom raspolaže i neograničenim resursima.