Slušaj vest

Nacisti su na koljenima. Rusi su već na ulazu u Berlin. Američki i britanski avioni bombardiraju njemačke gradove. Više se nitko i ne sjeća da je Italija kapitulirala. A zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac piše pastirsko pismo u kojem oštro osuđuje partizane i poziva vjernike da ostanu odani ustaškoj NDH.

Bila je to ista ona NDH koja je četiri godine u najgorem genocidu koji je Evropa do tada vidjela ubijala Srbe, Jevreje i Rome, pa čak i mnoge Hrvate. Ista ona koja je pljačkala manastire na Fruškoj gori i ubijala pravoslavne sveštenike (183 sveštenika i pet episkopa), Stepinčeve kolege. Ista ona koja je srpska vjekovna ognjišta pretvorila u pakao na zemlji.

A 10. aprila 1945, na četvrtu godišnjicu proglašenja NDH, Hitler više ne može izaći iz svog bunkera. Stepinac služi liturgiju za ustaše, a u isto vrijeme NDH likvidira posljednjih 3.500 ljudi u Jasenovcu. Neposredno pred bijeg iz Zagreba ustaše predaju na čuvanje arhivu i zlato ukradeno logorašima Stepincu.

Partizani oslobađaju Zagreb. Stepinac je kratko uhapšen, pa pušten. Susreće se s Titom 27. jula 1945. Sjedi s cijelim vrhom Komunističke partije i sovjetskim oficirima na proslavi ustanka u Zagrebu. Isto kao što je četiri godine sjedio na raznim proslavama sa ustašama, nacistima i fašistima.

Sve te strašne četiri godine podržavao je NDH, iako je znao za genocid. Bio je ustaški vikar (duhovnik ustaške vojske), a nije osjećao nikakvu moralnu odgovornost za zločine ustaša, koje je nazivao „dobrim katoličkim dušama“. Ustaše, kojima je on duhovnik, pjevale su: „Pavelić peče janjce, kolje Srbijance.“ Za vrijeme NDH izlazilo je oko 150 katoličkih novina i listova. Svi su oni zdušno podržavali ustaše. Pavelić je često bio na naslovnicama katoličke štampe.

Bio je propali paranoični prorok. Te 1946. tvrdio je da će katolička crkva u Hrvatskoj „za kratko vrijeme nestati“. A 22 godine kasnije, u Titovoj Jugoslaviji, katolička crkva osnovala je izdavačku kuću „Kršćanska sadašnjost“, koja je bila jedini izdavač kršćanske literature od Zagreba do Vladivostoka! Ta kuća izdaje i Bibliju, čiji je urednik bio partizan i komunist Jure Kaštelan.

Bio je cinker i denuncijant. Još je u Kraljevini Jugoslaviji prokazivao zagrebačke komuniste vlastima. Bio je zagriženi srbofob i ideolog ustaške srbofobije. „Nit u moru mjere, nit u Vlahu vjere“, zapisao je u svom dnevniku 1939. Njegova ideja bila je da su „Srbi i Hrvati dva svijeta i da nema mira dok je jedan od ta dva svijeta na životu“.

Bio je kolaboracionist. U britanskim izvještajima stoji da je „Stepinac održavao nepotrebno srdačne odnose s njemačkim i talijanskim okupacijskim vlastima, kao i sa ustašama“, te da nije „protestirao niti zauzeo javan stav protiv masakra nad Srbima, Židovima i Romima“.

I kao takav nije smetao Brozu. Broz ga prima. Broz mu prašta. Dok su nacisti srpskog patrijarha Gavrila odveli u Dahau, Stepinac je sjedio s njima. A sada je sjedio i s Titom. I tek kad se sukobio s njim oko agrarne reforme u kojoj je katolička crkva ostala bez djela svog zemljišta i ideje da se donekle distancira od Vatikana, Stepinac je postao problem.

Danas hrvatska mitomanija od Stepinaca pravi žrtvu nacista i komunista. A sjedio je i s jednima i drugima. Prikazuje ga kao sveca, a nije pisao poslanice o ustaškom genocidu, kao što je kasnije pisao o zločinima komunista. Nije došao pred Jasenovac i kleknuo.

Susret Tita i Stepinca ne govori, kako to hrvatska mitomanija prikazuje, o hrabrosti svećenika da se suprotstavi silniku. Govori o dvostrukim standardima Broza i licemjerju Stepinca. Dok je OZNA streljala po Beogradu srpsku inteligenciju, Stepinac se posvadio s Brozom oko toga koliko će mu kvadrata zemlje uzeti komunisti i oko toga hoće li više slušati Broza ili Vatikan.