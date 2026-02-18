Slušaj vest

U tom smislu sam voleo i prošli četvrtak, pak sam sabajle pokupovao sve nedeljnike - osim Pelata (zvijeri) - i otišao u moju kafanicu da vidim šta divna nedeljna stvorenja pišu, šta analiziraju, koga intervjuišu.

Prijatno sam se iznenadio kad sam video da je Radar upriličio obiman intervju sa JexS-om Tadićem u kome je ex prezident izneo seriju smatranja o čemernom stanju stvari u Srbiji, uzrocima takvog stanja i pravcima daljeg razvoja političkog sistema burazerskog pluralizma.

Na samom početku intervjua JexS je izneo „sumo sumare“ pogled na trenutnu situaciju. I evo kako je JexS vidi: „Sadašnju situaciju vidim kao očekivanu posledicu sistematskog uništavanja političkog života u Srbiji od strane Vučićevog režima. To je počelo uništavanjem Demokratske stranke, zatim posledično kreiranjem ogromne asimetrije između vlasti i opozicije i na kraju razaranjem opozicije i stalnim usmeravanjem procesa kako ne bi došlo do formiranja zajedničkog fronta.“

Imam stanovite primjedbe: Vođena saznanjima (od kojih je većina iz prve ruke) moja neznatnost je mislila, a misli i dalje, samo se zajebava - da je Demokratsku stranku uništio lično JexS, tako što je posle unutarstranačkog puča - obilato potpomognutog bezbednosnim agencijama - politiku Đinđićevog DS-a zamenio zaumnom seljačkom politikom Dobrice Ćosića, koji je - nakon što je prethodni operativac, Milošević, prdnuo u čabar - našao novu (dobrovoljnu) žrtvu.

Iz napred rečenog proizilazi da se Demokratska stranka samouništila radikalnim odstupanjem od prvobitnih dobitnokombinacionih principa. Političkofilozofski posmatrano, Tadićev DS je bio softcore SNS, a vi sad iz bogatog iskustva gledanja pornića sami zaključite koji žanr ima veću gledanost: soft ili hard. Poznato je iz prvih ruku da je JexS uz pomoć trusta malih mozgova, u alhemijskoj radionici pokojnog Mikija Rakića, napravio rascep među radikalima i stvorio SNS koji će, fakat, dotući DS.

Ne sporim ja da Visoko Mesto nije s raskida da uništi neku stranku, ali je isto tako neosporno da DS-a što se tiče uopšte se nije moralo truditi, jer se DS istog trenutka kad je izgubila izbore raspala kao kula od obeležnih karata i pretvorila u nekoliko mačjih jebališta lokalnog značaja.

Uprkos svemu (ovde) rečenom - ili možda upravo zahvaljujući tome - na osnovu tona intervjua zaključio sam da JeXS ne odustaje od ideje povratka na vlast, što je u direktnoj suprotnosti sa srbskim aksiomom da se bivši predsednici nikada (slovima nikada) ne vraćaju na vlast i da, štaviše, mogu biti srećni ako sa vlasti nisu sišli bez glave.