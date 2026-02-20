Slušaj vest

Osnovni zaplet je u osnovi poznat: iz nekog razloga, svakako bez utemeljenja u stvarnosti, neki ljudi su poverovali da će famozna „studentska lista“, sa imenima iz druge lige bivšeg režima, pobediti na sledećim izborima. Zato je među svima koji bi da okuse vlast nastala jagma za mestom na toj listi.

Kvaka je u tome što su sastavljači ove blokaderske liste u startu isključili sve dosadašnje članove opozicionih partija. Frustrirani dosadašnjim višekratnim porazima na izborima, oni su pak svesni da jedino s blokaderima koji ih, ponavljamo, neće - imaju neke šanse da preskoče cenzus.

I tu počinje igranka: oni koji veruju da su se na blokadersku listu već upisali: Božo Prelević, rektor Vladimir Đokić, Zdenko Tomanović, Alek Kavčić, Igor Štimac i njegova žena, Žaklina Tatalović... uvereni su da su uhvatili boga za bradu i ljubomorno brane svoj čamac ne dozvoljavajući nikome više ko nije njihov drug da se popne.

Đilas, Marinika, Ponoš, Borko Stefanović... i to društvo, suočeni s ponižavajućim ostankom ispod cenzusa, glume prividnu nezainteresovanost i neprestano udaraju u jednu istu žicu: stvorimo zajednički front.

Ali ne da im đavo mira. I kad se trude da budu fini, iz njih - makar na lakat - izbije zloba i mi saznamo kako bi taj zajednički front izgledao.

Svi još iz osnovne škole znamo basnu o škorpiji i žabi. Škorpija pita žabu da ja prenese preko reke, ali žaba odbije, jer se boji da će je škorpija ujesti. „Ne budi luda, žabo. Ako te otrujem, i ja ću se udaviti“, kaže škorpija i ubedi je. I tako pliva žaba preko reke, škorpija na njenim leđima, kad, negde na sredini, daleko od svake obale, škorpija je ujede i tako oboje osudi na smrt. Poslednjom snagom, u samrtnom ropcu, žaba pita škorpiju zašto je to uradila, a ova odgovara: „Ja sam škorpija, to mi je u prirodi.“

E pa, Dragan Đilas, gostujući u nekakvom podkastu, izjavi da je „najbolji recept“ za pobedu nad Vučićem zajednički front u kome će biti „i studenti i opozicija i nestranačke ličnosti“. Ali odmah zatim opljune studente da, istina, imaju energiju, ali nemaju životnog iskustva ni znanja jer nisu završili fakultete, dočim opozicija ima sve ono što treba za bavljenje politikom - iskustvo, je li, i znanje.

„Vi energični ima da gurate kola, a mi sa znanjem ima da upravljamo!“

Nema razlike između priče o Đilasu, koji sebi puca u nogu, i basne o škorpiji i žabi.

Ako nekome nije bilo jasno zašto je opozicija u Srbiji sve bitke dosad izgubila, sad zna razlog: to im je u prirodi!

Znači li to da će pobediti blokaderska izborna lista?

Naravno da ne znači! Ako se ne razume u politiku, to ne znači da Đilas ne sagledava jasno kapacitete studenata: nemaju znanje, nemaju iskustvo... Kvalifikacije koje imaju - energija i fanatična upornost - traže se za drvoseče.

A Božo Prelević i Žaklina Tatalović, čujemo neke da pitaju, mogu li oni da pobede Vučića?