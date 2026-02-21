Slušaj vest

Sve po crkvenom pravu, po najvišim svetosavskim standardima, „na osnovu 74 kanona Svetih apostola i člana 70 stav 1 stav 1 tački 20 i 35 alineja Ustava SPC“.

A evo zašto je, što kaže Blic, razrešen Justin Žički. „U prethodnom periodu je“, kažu stavovi, tačke i alineje, „utvrđeno da je mitropolit žički Justin neovlašćeno osnovao tri privredna društva - „Trifora d. o. o.“, „JEŽ d. o. o.“ i „Vinarija manastira Studenice d. o. o.“, prikrivao njihovo poslovanje, upisao se kao stvarni vlasnik tri privredna društva, zatim, izvršio neovlašćenu prodaju 34 crkvene nepokretnosti (stanova, poslovnih prostora i slično) u Kraljevu i Čačku i neovlašćeno izvršio finansijske zloupotrebe u SPC, koje za sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima.“

Da se Vlasi ne bi dosetili - kao što se neće ni odsetiti - „Sinod je konstatovao da je mitropolit Justin u proteklom periodu, sa ciljem da izbegne crkvenu i kanonsku odgovornost, sa svojim saradnicima uporno obmanjivao javnost da je „politički progonjen“ zbog aktuelne društvene i političke situacije u Srbiji i tu tvrdnju odlučno demantovao“.

Hajde da pretpostavimo da su sve tačke optužnice tačne i dokazane - mada mi poznavaoci prilika kažu da nisu - i da se zapitamo: Šta je neobično za prilike SPC u tome što arhijereji osnivaju privredna, trgovinska i građevinska preduzeća, što muljaju s nekretninama i čine finansijske zloupotrebe, koje „sobom povlače i krivičnu odgovornost pred državnim organima“?

Ako bi sinodalna črezvičajnaja komisija izvršila preosvešćeni finansijsko-forenzički uviđaj u bilo kojoj drugoj SPC-ovoj eparhiji/mitropoliji, pronašla bi iste, a vrlo verovatno, i mnogo gore muljavine s privrednim društvima, sivim preduzimačkim poslovima i mutnjikavim trgovačkim poslovima. Ne mora čak ni ići u eparhije i mitropolije.

Mogla bi, recimo, ispitati slučaj Porfirijevog Višinskog, Velje Džomića, koji je pre mnogo godina otišao u gurbet u Crnu Goru s najlon kesom u kojoj je bilo par vunenih čarapa i dva para rumunskih gaća, a u Beograd se vratio stambeno i novčano veoma dobro situiran - toliko dobro i na toliko dobrim mestima situiran - da ga u paracrkvenim krugovima zovu - „Knezmihajlovski“. (Što reko Lompar, neka to ostane u evidenciji.)

Kako će stvar završiti? Hoće li Justina - kao Miloševića i Pantelića - „izlučiti“ iz matere crkve. Čisto sumnjam, nije Justin te sreće. U jednoj od fantastičnih projekcija bilo bi idealno da se Justin sam ispiše iz crkve i da s još nekolicinom arhijereja poradi na formiranju crkve u Srbiji koja bi bila Hristova, a ne srpska. Avaj, nismo mi te sreće.