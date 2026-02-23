Slušaj vest

- zapandrčen na deponiji radioaktivnog otpada koji se u javnosti predstavlja kao portal Novosti, citiram: „LOMPAR IZBRISAN SA STUDENTSKE LISTE: Ovo ne mogu da mu oproste“.

Budući da sam isuviše star majmun da bih poverovao u bilo šta objavljeno u Novostima, odao sam se istraživačkom novinarstvu i brzo ustanovio da su još neki portali - od kojih je većina neverodostojna koliko i Novosti - potvrdila da je Lompar dosta izbrisan sa studentske liste.

Ispodnaslovni tekst u Novostima odisao je i radošću i tugom. Na površini - radošću što su se Visokom Mestu uvukli u dupe vešću da je Lompar eliminisan iz izborne trke, ispod površine neprebolnom tugom zbog toga što je sa studentske liste izbrisana persona dramatis koja zastupa cincarsko-kalburske i ljotićevske stavove veoma drage uredništvu, čitateljstvu i kolporterstvu Novosti.

Šta, dakle, kažu Novosti, ko se to drznuo da izbriše Lompara? Kažu da je Lompar „izbačen od strane pojedinih interesnih grupacija sa liste“. U šta moja neznatnost čisto sumnja. Ako je Lompar izbrisan sa liste - u šta se ne bih kladio - onda su ga izbrisali cincarsko-kalburski politički pozadinci - rođena braća političkih pozadinaca streljanja Zorana Đinđića - koji su Lompara i ugurali na listu i koji su mu otvarali vrata srbskih televizora i blogova, na kojima Milo serijski gostuje, ponekad na tri televizora i dva bloga istovremeno.

Ako je - opet kažem ako je - Lompar zaista izbrisan sa fantomske liste, to može biti isključivo iz dva razloga: ili su politički kandidati pronašli boljeg (čitaj: goreg) kandidata, ili je Lompar u nečem prekardašio, kukuriknuo pre svitanja, izgovorio nešto što se izgovara (i radi) tek posle uspenija na vlast.

Evo šta kaže radosna ožalošćena porodica Novosti: „Protiv njega (Lompara) je na društvenim mrežama pre nekog vremena krenula antikampanja jer je učestvovao na predstavljanju najnovije knjige pesama Radovana Karadžića ‘Crna bajka’, ali i protiv njegovog sina Rastka Lompara, koji je objavio knjigu o Dimitriju Ljotiću i pokretu JNP Zbor, a optuživan je da je u raznim podkastima i gostovanjima iznosio stavove sa kojima se tzv. plenumi nisu slagali.“

Tu nešto ne štima. Od „učestvovanja na predstavljanju knjige pesama Radovana Karadžića“ - za koje je moja neznatnost napisala da nije književna tribina nego politički skup čija poruka glasi: „nastavićemo tamo gde je Rašo stao“ - prošlo je mnogo vremena tokom kojeg se Lompar baškario na listi. Nešto je negde drugde zapelo, a gde, tko bi to znao.