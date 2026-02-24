Tako su bili varljivi prvi egzaltirani utisci nakon govora američkog državnog sekretara Marka Rubija na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, na kojoj je biranim rečima govorio o jedinstvu zapadne civilizacije, tj. Amerike i Evrope, od Kolumba do Rolingstonsa, dok su neki manje kitnjasti i suštinskiji delovi njegovog govora zapravo sadržali iste strateške konstante koje je na nešto grublji način prošle godine u Minhenu saopštio potpredsednik Džej Di Vens. Nije se tome čuditi jer Džej Di i Rubio ne zastupaju sami sebe, već su po službenoj dužnosti dužni da zastupaju politiku aktuelne američke administracije koja u tzv. evroatlantsko partnersto unosi nove strateške konstante. One bi se mogle sažeti u nekoliko ključnih tačaka - Amerika želi da Evropa preuzme veću odgovornost za sopstvenu odbranu, želeći da u isto vreme zadrži svoj nuklearni kišobran nad zapadnom i centralnom Evropom koji neće tako lako pustiti, stimulišući Evropu da se pojača što se tiče konvencionalnog naoružanja i da joj drži stražu u Ukrajini, kako bi se mogla okrenuti prioritetnijim regionima kao što su Pacifik i Bliski istok. Evropa opet nije naivna i svesna je te igre, pa su i njeni aplauzi i osmesi Rubiju bili plastični, što je bilo jasno već i iz toga kako je bila postavljena scena na Minhenskoj konferenciji, gde je posle Rubija glavni govornik bio kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, iz čega je očigledno da Evropa upravo počinje svoje geopolitičko pozicioniranje između dve glavne sile naših dana - Amerike i Kine. Sa svakom od njih Evropa ima svoje muke - sa Amerikom pitanje nadoknade i usluga koje se ne mogu odbiti za nuklearni štit koga bi se Evropa oslobodila da može, a s Kinom pitanje kineske navale u bazičnim industrijama koje slabe evropsku konkurentnost i snagu, pred kojom već počinje da kleca i čuvena nemačka auto-industrija.