No, u ovom slučaju ne mogu da pronađem nijedan razlog zašto bih podržao te ljude, čak naprotiv. Iz aviona, što bi se reklo, vidi se da je protest u potpunosti politički motivisan i da veze nema s pravima i nekim boljim uslovima rada za proizvođače mleka. Da ne govorim o zahtevima koji se mogu čuti s tih protesta, koji su, u najmanju ruku, sumanuti.

Izgleda da je ozbiljan problem u glavama naših ljudi konačno da shvate kako je samoupravljanje odavno umrlo, te da su zahtevi da država mora da otkupi nešto, da garantuje cene ili da zabrani uvoz nekog proizvoda, sami po sebi nadrealni i nemogući. Prosto, nije mi jasno gde ti ljudi žive i da li zaista veruju da je Kardelj živ. Niti je država dužna nešto da otkupljuje, niti sme da garantuje cene, jer država nema pravo da se meša u vrednosti robe koja je na slobodnom tržištu, a još manje ima pravo da zabrani uvoz. Tog momenta kad bi država zabranila uvoz mleka i mlečnih proizvoda, iste sekunde, kao bumerang, za nas bi bilo zatvoreno tržište Evropske unije, te bi to praktično sahranilo našu privredu.

Neki Božidar Đelić je još 2008. godine potpisao čuveni Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU i obavezao Srbiju čak na jednostranu primenu tog sporazuma, po kome država nema pravo da se meša u cene berzanskih proizvoda, niti da brani uvoz.

Trenutno se na evropskom tržištu pojavio višak mleka, jer je Tramp uveo visoke carine na uvoz mleka u SAD. Jednostavno rečeno, na tržištu ima očigledno viška mleka, jer je potražnja za njim znatno manja. No, ta činjenica ne znači da imaš pravo da zabraniš uvoz, jer država nikako ne bi smela da obavezuje lance marketa, niti bilo koga, da obavezno mora da kupuje od naših proizvođača mleko i mlečne proizvode. Time što bi se zabranio uvoz samo bi se problem produbio, jer bi Evropska unija svakako intervenisala i surovo nas kaznila.

Nije sporno da država obaveže svakog da na poseban način obeleži naše proizvode i da na njima piše „100% domaće“, ali to nije garancija da će kupac baš taj proizvod pazariti. Zato bi našim proizvođačima bilo daleko pametnije da rade na boljem marketingu, nego da sa skupocenim traktorima blokiraju prolaz običnim ljudima. Teško mi je da poverujem da je Vučić ili bilo ko iz sadašnje vlasti obespravio naše paore, stočare, proizvođače mleka, sira, jaja, koga god, a na protestima ne zna se ko ima skuplji i bolji traktor, pa i kompletnu mehanizaciju. Pokušavati da se vrši besmisleni pritisak kako bi se država naterala na samoubistvo, a to je da skroz zabrani uvoz mleka i mlečnih proizvoda, apsolutno je idiotski potez koji će dovesti do revolta kako privrednika, tako i običnog naroda.