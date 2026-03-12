Prvobitno, za svakog učenog i civilizovanog čoveka bio je to šok, jer ko normalan može da prihvati da o bilo čemu odlučuju likovi koji ne žele da se predstave i koji nastupaju u javnosti pod kodnim imenima. No, u onom revolucionarnom zanosu i ludilu, oni koji su podržavali tzv. studentske proteste, koji su sve bili osim što su bili studentski, gledali su na tu pojavu kao na nešto zabavno, posebno jer se sama vlast s tom pojavom jako teško nosila. Ne shvatajući koliko je to opasno, sama opozicija doživljavala je takve pojave kao nešto što će konačno doskočiti vlastima, a zapravo su baš takvi najpre doskočili opoziciji, ultimativno zahtevajući opozicionim prvacima da se povuku iz politike, da njihove stranke ne izlaze na izbore i da se, ukratko rečeno, skroz ugase.

Još od onog momenta kada je izvesni mladić gostovao na „Utisku nedelje“ i sat i po vremena nastupao kod Olje Bećković bez imena i prezimena, jer kako je sam rekao, plenum ga nije ovlastio da se predstavi, svako ko ima makar mrvu obrazovanja mogao je da nasluti gde takva politika vodi. Dovela nas je do Kaluđera i Aleka, no na njih nije ukazala vlast, već Dragan Đilas kao lider Stranke slobode i pravde, objašnjavajući putem Jutjuba i društvenih mreža zašto u Smederevskoj Palanci nema jedinstvene opozicione liste. Nju su zabranili tzv. studenti, koji su dan pred predaju jedinstvene opozicione liste došli na sastanak i predstavili se kodnim imenima Kaluđer i Alek, naredivši da niko ko je u opozicionim strankama ne može da bude na toj listi. Tako su zapravo Kaluđer i Alek uoči samih lokalnih izbora u Smederevskoj Palanci sahranili svaku nadu za opoziciju, ali su i pokazali svu bizarnost plenumaške politike, gde ljudi bez imena i prezimena, bez biografija, bez da ih iko poznaje, mogu, ukoliko im se prohte, da urnišu političku scenu. Nešto nalik predratnim komunistima koji su, istini za volju, delovali u ambijentu njihove zabrane koju je kralj Aleksandar doneo. Tada komunistički aktivisti iz iste ulice, pa čak i zgrade, nisu se poznavali, niti su znali da li je neko od njihovih komšija član partije, baš da ne bi pali u ruke tadašnjoj policiji, jer su oni bili tretirani kao teroristi. No, danas za tako nečim nema ama baš nikakve potrebe, ali je valjda poenta da se prikažu kao nešto posebno upravo tako što nastupaju konspirativno, te da im niko ne zna biografije. To što nema nikakav program, planove, što se o njoj ama baš ništa ne zna, nije ni važno, jer suština je revolucija koja sve menja. Za njih su izbori samo prilika za uspostavljanje organizacije, jer oni i ne nameravaju na izborima da pobede, već je cilj revolucija. Za početak žele da unište opoziciju koja prihvata višestranački sistem, a kada s njom završe, prelaze na vlast i u maniru Crvenih Kmera i Pola Pota žele da po završenoj revoluciji u delo sprovedu sva moguća nedela prema protivnicima. Zato ćemo imati pojave poput Aleka i Kaluđera sve više, a jedina borba protiv tih nakaradnih i izopačenih pojava je da se svuda i na svakom mestu poziva na jedinstvo naroda protiv ovakvih nakaradnih i izopačenih pojava. Uostalom, mislite o tome na šta bi ličila zemlja kad bi je takvi preuzeli. Jedino što je izvesno s njima je put u ambis, a verujem da svaki čestiti domaćin ne želi svoju Srbiju i porodicu da gura u ambis.