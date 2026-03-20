Slušaj vest

Za to vreme kritika ga je hvalila, divila se novoj, svežoj dimenziji hrvatskog humora koju je taj lopov, neki Stazić, uneo u hrvatsku kulturu!

Ali to nije sve. Koliko prekjuče, uhvaćen je i predsednik hrvatske vlade u jednoj takvoj krađi. Andrej Plenković, naime, prisvojio je „Šovinističku farsu“. I još sebi dao glavnu ulogu.

- Prava Srba u Hrvatskoj sto odsto su zaštićena - izjavio je ovaj glavni junak šovinističkog vica zvanog hrvatska politika.

Proletos je uoči koncerta odveo svoju decu kod Tompsona da se svi zajedno slikaju, kako bi javnost bila obaveštena da vlada u punom kapacitetu stoji iza kontroverzne priredbe na kojoj se klicalo ustašama. A početkom februara Plenkovićeva vlada suspendovala je odluku skupštine Zagreba da se zbog veličanja ustaškog režima Tompsonu zabrane koncerti u prestonici i, mimo svojih ovlašćenja, organizovala nastup ovog pevača na dočeku rukometne reprezentacije.

Plenković je premijer države u kojoj se dizanje ruke u nacistički pozdrav i uzvikivanje „Za dom spremni!“ ne kažnjava, na vašarima se prodaju ustaške kape i simboli, nema skupa više od stotinu ljudi a da bar jedan nema zloglasnu crnu uniformu... I takav premijer kaže da su „prava Srba u Hrvatskoj sto odsto zaštićena“.

Plenković se popravio. Mislimo „popravio“ u smislu u kojem se deca podgoje, ojačaju... Doskoro su ga u Hrvatskoj zvali „anemični Plenki“, a sad je izrastao u punokrvnog šovinistu. Sad je to siledžija koji šeta svog opasnog psa i Srbima u parku s visine govori da su glupi što se boje, da im krvožedna životinja neće ništa. Da su im prava sto odsto zaštićena...

Isto važi i za vojni savez Hrvatske s Kosovom i Albanijom.

- Ne pada nam na pamet, kao ni Albaniji ni Kosovu, ugrožavati bilo čiji teritorijalni integritet - ispričao je Plenković pre tri dana još jedan vic.

Hrvatska vlada je ovih dana puna sebe jer su potpisali ugovor o kupovini 44 savremena tenka tipa „leopard“, a tamošnji vojni analitičari objašnjavaju da se ovo oruđe može koristiti samo prema Srbiji i Mađarskoj.

Plenković je posle organizovanja dočeka rukometaša s Tompsonom ostvario svoj najbolji rejting koji je za čak šest odsto bio viši u odnosu na decembar i iznosio 17, 9 posto. Iz istog razloga je Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu - hrvatskoj javnosti najbolje se prodaje mržnja prema Srbima. Ali ni sada to nije sve.

Plenković je zbog srpskih balističkih raketa prijavio NATO-u Srbiju „kao opasnu državu“. Iako na prvi pogled to izgleda besmisleno, jet NATO vrlo dobro zna čime Srbija raspolaže, a nismo ni krili od njih šta sve imamo, ovaj Plenkovićev potez ima svoju svrhu. Hrvatska politička vrhuška stvara sebi alibi za kupovinu dodatnog naoružanja i ugovore s provizijom...

Za sve promašaje u unutrašnjoj politici, inflaciju, pad prihoda od turizma, bujanje korupcije, brojne afere o kojima bruji EU, krivi su im Srbi. Kao i 1995. godine, pa 1991. zatim 1971. godine i 1941...