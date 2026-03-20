Slušaj vest

Poverovavši kao mlad majmun u novinarsku patku da će Mesarovićka u sledećem (jučerašnjem) broju NIN-a otkriti bar neke od mračnih tajni „pritisaka“ na sudstvo (a i na nju lično) sprovođenih za vakta diumvirata Koštunica-Tadić, u operativnoj izvedbi tadašnjeg popečitelja pravde, Koštuničinog sudije za vešanje, Stojkovića.

Dođe i jučerašnji četvrtak, sabajle odoh do trafike, kupih NIN, pročitah Mesarovićkin intervju, a u intervjuu ni mukajet o pravosudnim pritiscima i muljavinama kojima je legion bio ime. Ali tako to ide. Mlad majmun nikad ne može bit dovoljno star majmun da ne bi ponavljao greške mladog majmuna.

Mogla bi gđa Nata Mesarović da „nam“ (jebo ja nas) ispriča vrlo interesantne mračne stvari o pritiscima na sudstvo (i nju lično), ali u tom slučaju bi morala da sledi pravilo Kapetana Dragana i da „nas“ (opet jebo ja nas) ubije, a ne ide, brate, da penzionisana kadinica ubija.

Sad sledi dijalektički obrt. Iako diumvirski demokratski režim očima ne mogu da vidim - i kako vreme prolazi sve manje mogu da vidim - diumvirskom režimu ič ne zameram što je vršio pravosudne pritiske i kadilučke muljavine - od kojih su neke bile seoskomojtipajtonovskog tipa - iz prostog razloga što je te pritiske vršio javno, neskriveno, besprizorno, siledžijski, a da sve to - čast veoma retkim izuzecima - nikom u srbskoj javnosti nije zasmetalo.

Od prvog dana kad je uvalio svoju cincarsko-kalbursku guzicu u premijersku fotelju koja se još nije čestito bila ohladila od Đinđićevog dupeta, Koštunica je u operativnoj izvedbi kadije za vešanja Stojkovića i uz zanošenje muda JexS-a Tadića, krenuo u opstrukciju suđenja ubicama Zorana Đinđića i njihovim svedocima-saradnicima. Neće biti da Mesarovićka ne zna dosta detalja o toj prljavoj raboti - o nekim od njih je ponešto i natuknula u prvom delu intervjua - ali šta da se radi, neće Nata da se dovede u situaciju da nas, ako li nešto gukne, moradne ubiti. Napomena: u tim je pravosudnim muljavinama bilo i žrtava u ljudstvu.

Baš bih voleo da čujem šta gđa Mesarović misli o oslobađajućoj presudi za Koštunicu, koga je osoba, nazovimo je „A“, utužila za klevetu, a sudija uvažio Koštuničinu odbranu da on nije oklevetao osobu „A“, nego je „samo“ preneo klevetu koju je čuo na Radiju Slobodna Evropa. Živo me, takođe, interesuje da li Mesarovićka poznaje kolegu koga je bolelo dupe što je Koštunica oklevetao osobu „A“, dva i po meseca pre nego što je emitovana emisija u kojoj je ko bajagi čuo klevetu.