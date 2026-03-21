Slušaj vest

Moja neznatnost još od kraja osamdesetih na kafanskim seminarima govori (a povremeno i piše) sledeće: Ko hoće da sazna šta „nas“ (jebo ja nas) čeka u budućnosti, gubi vreme ako čita Nostradamusova, kremanska i Baba Vangina proročanstva, a još više gubi vreme ako čita analize i prognoze raznoraznih think-tankova, spoljnopolitičkih komentatora i penzionisanih obaveštajnih oficira - u našem slučaju penzionisanih zastavnika.

Ko hoće da sazna šta nas čeka, taj treba da gleda holivudske naučnofantastične filmove čija je radnja smeštena u ne tako daleku budućnost, poput, recimo, serije filmova o Terminatoru.

Da mi je, ma koliko fantastično zvučala, svaka ka vladičina, dokazuje činjenica da su nekoliko godina pre izbijanja pandemije (koja je zakuvala mnoga sranja) veliku popularnost imali holivudski filmovi na temu smrtonosnih virusa koje su zli ljudi ukrali iz laboratorija u pokušaju da unište čovečanstvo, koji (pokušaji, naravno) u poslednji čas budu osujećeni pravovremenim akcijama nadležnih superheroja iz belosvetskih bezbednosnih agencija.

Sinopsis serijala Terminator 1, 2, 3, 4 poznati su i vrapcima, ali da ipak obnovimo gradivo. Ovako to ide: Godine 1984. u američkom „tamo gde treba“ je doneta odluka da se poslovi odbrane i zaštite povere naprednom, veštački inteligentnom, programu Skynet. Skynet je trebalo sve da nadgleda na bazi 24/7, da procenjuje opasnosti i da, kad zatreba, puca bez konsultacija s ljudskim faktorom. Skynet u jednom trenutku zaključuje - ako mene pitate sasvim ispravno - da je mnogo inteligentniji od svojih konstruktora, da mu ljudski faktor ne treba ni za qwrz i izazove globalni rat koji maltene istrebi ljudski rasu. Ostaci „zaklanog“ čovečanstva - da parafraziram jednu lokalnu, veštački inteligentnu, veličinu - formiraju pokret otpora koji se na filmskom platnu kako-tako nosi sa Skynetovim programima, a kako će se nositi van bioskopske sale, to ostaje da se vidi.

Zašto kažem - „ostaje da se vidi“? Zato što rat u Iranu vodi veštačka inteligencija, pri čemu oficiri, poput onog legendarnog vic-inženjera Stojčeva, hrane Lajku i ne diraju ništa. U rat se ušlo pod zapovedništvom programa Claude, kompanije „Anthropic“, s kojom je američka administracija (čitaj: Tramp) raskinula ugovor zato što je „Anthropic“ - obratite sad pažnju - odbio da generiše program autonomnih mašina za ubijanje, dakle mašina koje neće programirati ljudi, nego će ratovati i ubijati po sopstvenom nahođenju.