Gdje ste bili kad je 24. marta 1999. u 19.45 NATO započeo agresiju na Srbiju? Namjerno kažem Srbiju, jer su cilj NATO bombi bili Srbi, i u toj SR Jugoslaviji, nazvanoj po državi koje već odavno nije bilo, i u Krajini uoči „Oluje“ (koja je počela napadima NATO avijacije na srpske sisteme veze), i u Republici Srpskoj (operacija „Deliberate Force“).

Imao samo 15 godina i svaki dan sam slušao RTS preko radija ugrađenog iznad bračnog kreveta mojih roditelja. Pjesma „Volimo te, otadžbino naša“, pa izvještaji o oborenim NATO avionima. Htio sam vjerovati da ih je toliko srušeno, ali nisam mogao. Srpska vojska imala je stare protuvazdušne sisteme „Neva“, NATO 29 vrsta aviona, 10 vrsta helikoptera, pet vrsta bespilotnih letjelica, sedam vrsta avio-bombi, šest vrsta raketa, nosače aviona, satelite.

Koliko sam bio sretan kad su Srbi uspjeli srušiti F-117, „nevidljivi“, poslati ga u penziju, praktično i prije nego što je uzletio. NATO do danas krije podatke, ali se zna za još najmanje dva srušena aviona, tri teško oštećena... Dva helikoptera su sigurno oborena kao i 46 bespilotnih letjelica, a sudbina jednog B2 bombardera i dalje je predmet spora.

Tek nakon Afganistana, drugog Iraka, Libije, Sirije, Venezuele (2026) i Irana, počinjemo vrednovati srpski otpor na pravi način. Nabrojane zemlje su daleko veće od Srbije, imale su jače vojske, neke i pomoć Rusije i Kine, a sve zajedno nisu oborile aviona koliko mala Srbija. Iran ima satelite i neke od najboljih protuvazdušnih sistema na svijetu, a oborio je ili oštetio samo tri aviona.

Vojska Republike Srpske sama je oborila „Mirage“, ponos francuske avijacije, američki F-16, britanski „Sea Harrier“... Prvi „predator“ ikad Amerikancima su srušili Srbi. A gdje su još hrvatski „migovi“, francuski „Etendard IVP“ pogođen u rep iznad Goražda...

Nikad u povijesti čovječanstva nesrazmjer u snazi napadača i napadnutog nije bio veći nego te 1999. Nikad nijedna sila nije bila moćna kao SAD 90-ih, kao NATO 90-ih. I nikad na drugoj strani nije stajala tako mala zemlja (ako ne računamo ono galsko selo u „Asteriksu“). Srbi su stajali sami na crti najvećoj sili koju je svijet ikada vidio!

Ta je sila 10 godina vodila ekonomski, propagandni, psihološki i hibridni rat protiv Srbije. A tko je vodio tu silu, pokazali su nam Epsteinovi fajlovi. U njima nema Miloševića, Mladića, Pavkovića, ali ima Clintonovih, koji su s onoliko sladostrašća bacali tone bombi na Srbe! Te psihopate su kroz svoje medije, prije svega CNN (majka ovog N1 u Srbiji), godinama lagale o Srbima, u isto vrijeme dok su u Epsteinovim vilama orgijale s maloljetnicima! Sjetimo se samo svinjarija koje je o Srbima izgovorila Christiane Amanpour!

Isus kaže da je ispravan put uži i da je malo onih koji ga biraju. Njega je birao ugledni američki novinar Peter Brock, dobitnik dvadesetak nagrada, ali ne i Pulitzera, iako je bio finalist. Zašto ga je izgubio? Zbog istine o Srbima. Brock je naime, intervjuirao sve strane novinare koji su izvještavali iz rata na prostoru bivše Jugoslavije. I svi su mu potvrdili da su na njih vršeni pritisci kako bi se održala laž o Srbima kao krivcima za rat.

I sama NATO agresija počela je lažima. Danas znamo da u Račku nisu ubijeni civili, nego teroristi OVK. Čak i da je Račak bio masakr nad civilima, a nije, tu je navodno ubijeno četrdesetak Albanaca. Iste godine, u Liquici je indonezijska vojska izvršila maskar nad 200 civila, pa NATO nije intervenirao. Indonezija je daleko. U „Oluji“ 1995. hrvatska vojska je ubila preko 1.000 srpskih civila, a 200.000 je protjerano. Zašto to nije zahtijevalo NATO intervenciju, nego je „Oluja“ započela napadom NATO na Srbe?

Tadašnji britanski ministar obrane Robertson priznao je u Britanskom parlamentu da je do januara 1999. OVK odgovorna za više zločina nego srpske snage. Pa zašto onda NATO nije napao OVK teroriste?