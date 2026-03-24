Da li pod Ćirjakovim uticajem - čuli su se njegovi lupinzi do Stambola (a i šire) - ili spontano, ostaće nejasno. Bilo kako bilo, na pozornici svetskog besmisla se nedavno pojavio autoantisemitizam, kao rođeni brat srpskog autošovinizma.

Poslednjih nekoliko dana tumaram po bespućima internetske zbilje i u cilju pravovremenog i objektivnog izveštavanja javnosti gledam podkaste posvećene smatranjima o ratu u Iranu i mogu vam reći da sam se nagledao svakojakih čuda i pokora. Slično kao ovdašnji, i američki podkasteri i podkasterski sagovornici neumorno rade na širenju svakojakih „mekih moći“. Moja neznatnost lično najbolje vole američke penzionisane potpukovnike, braću po TV i podkast oružju srbskih penzionisanih zastavnika JNA sa TV Hepi, koji veličaju rusko i iransko svijetlo oružje i najavljuju skori pad Velikog Sotone. Koji - sudeći po tupoumnosti branitelja američke čvrste moći - možda i nije tako daleko.

I Mali Sotona (Izrael) česta je tema podkasta. Ima tu podkasta koji zastupaju izraelsku stvar i dokazuju da je pokolj 70.000 muškaraca, žena i dece u Gazi čin legitimne odbrane, ima, opet, kontrapodkasta u kojima se raskrinkava globalna zavera Sionskih mudraca koji su obrlatili Trampa i navratili ga da bije njihovu bitku (što je, po mom mišljenju, dim u kome ima poprilično mindže). Ima konačno - doduše najmanje - i podkasta u koje podkaster poziva neistomišljenike, ponekad i zaklete protivnike. Ko biva... Javnost će biti pravovremenije i objektivnije informisana ako čuje argument obeju (čitaj: najmanje četiriju) strana.

Tako sam, između ostalih, pogledao i podkast u kome je gostovao jedan američki Jevrej, inače rabin, koji se voditelju požalio da ga je jedan drugi američki Jevrej, u nekom drugom podkastu, optužio za, ni manje ni više, nego antisemitizam, tj. autoanticionizam, što me, kad to čuh, navede na pomisao da ćemo osim Prve i Druge Srbije u dogledno vreme imati Prvi (patriotski) i Drugi (autoantisemitski) Izrael.

Ako se pitate zašto je jedan američki Jevrej proglasio drugog američkog Jevreja, pride rabina, za antisemitu, razlog je bio sledeći. Jevrej rabin je u podkastu odbio da se saglasi sa mišljenjem drugog američkog Jevreja da su svi Jevreji ovog sveta istovremeno i državljani Izraela i da je svim Jevrejima na svetu Benjamin Netanjahu premijer.