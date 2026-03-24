FAMOZNO: AUTOANTISEMITIZAM
Da li pod Ćirjakovim uticajem - čuli su se njegovi lupinzi do Stambola (a i šire) - ili spontano, ostaće nejasno. Bilo kako bilo, na pozornici svetskog besmisla se nedavno pojavio autoantisemitizam, kao rođeni brat srpskog autošovinizma.
Poslednjih nekoliko dana tumaram po bespućima internetske zbilje i u cilju pravovremenog i objektivnog izveštavanja javnosti gledam podkaste posvećene smatranjima o ratu u Iranu i mogu vam reći da sam se nagledao svakojakih čuda i pokora. Slično kao ovdašnji, i američki podkasteri i podkasterski sagovornici neumorno rade na širenju svakojakih „mekih moći“. Moja neznatnost lično najbolje vole američke penzionisane potpukovnike, braću po TV i podkast oružju srbskih penzionisanih zastavnika JNA sa TV Hepi, koji veličaju rusko i iransko svijetlo oružje i najavljuju skori pad Velikog Sotone. Koji - sudeći po tupoumnosti branitelja američke čvrste moći - možda i nije tako daleko.
I Mali Sotona (Izrael) česta je tema podkasta. Ima tu podkasta koji zastupaju izraelsku stvar i dokazuju da je pokolj 70.000 muškaraca, žena i dece u Gazi čin legitimne odbrane, ima, opet, kontrapodkasta u kojima se raskrinkava globalna zavera Sionskih mudraca koji su obrlatili Trampa i navratili ga da bije njihovu bitku (što je, po mom mišljenju, dim u kome ima poprilično mindže). Ima konačno - doduše najmanje - i podkasta u koje podkaster poziva neistomišljenike, ponekad i zaklete protivnike. Ko biva... Javnost će biti pravovremenije i objektivnije informisana ako čuje argument obeju (čitaj: najmanje četiriju) strana.
Tako sam, između ostalih, pogledao i podkast u kome je gostovao jedan američki Jevrej, inače rabin, koji se voditelju požalio da ga je jedan drugi američki Jevrej, u nekom drugom podkastu, optužio za, ni manje ni više, nego antisemitizam, tj. autoanticionizam, što me, kad to čuh, navede na pomisao da ćemo osim Prve i Druge Srbije u dogledno vreme imati Prvi (patriotski) i Drugi (autoantisemitski) Izrael.
Ako se pitate zašto je jedan američki Jevrej proglasio drugog američkog Jevreja, pride rabina, za antisemitu, razlog je bio sledeći. Jevrej rabin je u podkastu odbio da se saglasi sa mišljenjem drugog američkog Jevreja da su svi Jevreji ovog sveta istovremeno i državljani Izraela i da je svim Jevrejima na svetu Benjamin Netanjahu premijer.
Rabin je, nadalje, pokušao objasniti da je cionizam - iz čije kuhinje je izašla ideja jevrejskog integralizma - tek jedna od političkih doktrina (i to sekularna) koja se nipošto ne može primeniti na sve Jevreje, pogotovo ne na one koji su državljani drugih država. Treba li reći da je rabin džaba krečio. Drugi američku Jevrej - inače poreklom iz Poljske, rođen u Americi, koji u Izraelu nikad nije ni bio - nastavio je insistirati da je rabin antisemit, a siromah rabin se branio kako je znao i umeo, mada bi najbolje bio učinio da je sagovorniku skresao u brk: marš u 3 LPM!