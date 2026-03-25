Ako već Ro­to­pa­lan­ka i Fa­mo­zno ima­ju stu­bo­ve sra­ma, za­što ga ne bi imao i Da­nas. Fa­kat, ne­ma ra­zlo­ga. Da­na­so­va ru­bri­ka sra­ma zo­ve se „Li­č­nost/Da­nas“ i po­sve­će­na je dis­kre­t­nom, stro­gom, ali pra­ved­nom na­pu­ša­va­nju di­v­nih re­ži­m­skih stvo­re­nja, obi­č­no u si­tua­ci­ja­ma kad se po­se­b­no ista­k­nu u izli­vi­ma du­pe­lju­bi­ve pri­vr­že­nos­ti ne­kom od sr­p­skih vla­da­ra. Otu­da je bi­lo vi­še ne­go oče­ki­va­no da će kao go­šća Da­na­so­vog stu­ba za­vr­ši­ti estra­d­na ume­t­ni­ca Ve­sna Zmi­ja­nac, ko­ja je na­stu­pi­la na mi­ti­n­gu SNS-a i tom pri­go­dom bla­goi­zja­vi­la da se „ni­je dvou­mi­la“ jer je - ka­ko je re­kla - „uvek bi­la uz vla­st“. I ne sa­mo što je uvek bi­la uz vla­st - gr­mi Da­na­sov stub sra­ma - ne­go je i de­ci sa­ve­to­va­la da uvek bu­du uz vla­st, jer ako ta­ko bu­du či­ni­li, „on­da ne­će ima­ti ni­ka­kvih pro­ble­ma“.

Pot­pi­ta­nje i za vla­st i za Da­nas i za sve ko­je to mo­že zai­n­te­re­so­va­ti - šta svi ova­ko džu­mle mi­sli­te: da li je Ve­sna Zmi­ja­nac uz (sva­ku) vla­st iz lju­ba­vi pre­ma (sva­koj vla­sti) ili iz li­č­ne ra­ču­ni­ce i že­lje da „ne­ma ni­ka­kvih pro­ble­ma“? Bu­du­ći da osno­va­no pre­t­pos­ta­vljam da ne da­je ni pet si­t­nih pa­ra na to da li će za­vr­ši­ti pri­bi­je­na na stub sra­ma u „Utis­ku ne­de­lje“ ili u Da­na­su, Ve­sna Zmi­ja­nac ne­ma ni­ka­kvih pro­ble­ma da jav­no ob­zna­ni svo­ju pra­g­ma­ti­č­nu po­li­ti­č­ku fi­lo­zo­fi­ju, ko­ja je - uzgred re­če­no - pra­g­ma­ti­č­ni­ja, pro­bi­ta­č­ni­ja i du­go­tra­j­ni­ja (pra­k­ti­č­no ve­či­ta) ne­go sve po­li­ti­ke svih sr­b­skih vla­sti (svih vre­me­na i bo­ja), uz ko­je je Ve­sna Zmi­ja­nac sta­ja­la (i sto­ji), ko­je su po si­li nu­žde pre ili ka­sni­je gu­bi­le izbo­re (po­ne­ke i gla­ve) i odla­zi­le u ro­po­tar­ni­cu isto­ri­je, do­čim bi Zmi­ja­nac „sta­la“ uz sle­de­ću vla­st i bez pro­ble­ma sa­mo vo­zi­la Mi­ško.

Da bi uti­sak sra­mo­te „bi­va­nja u vla­sti“ bio po­ja­čan, na kra­ju Da­na­so­vog stu­ba sra­ma pi­še sle­de­će: „Mno­gi se se­ća­ju kad je 5. ok­to­bra uve­če, u da­nu kad je pao Mi­lo­še­vić, u Stu­dio B do­šla Ve­sna Zmi­ja­nac sa će­r­kom i ‘če­sti­ta­la na­ro­du oslo­bo­đe­nje’“. Ne znam ka­ko ne ku­ži­te, sta­ri mo­ji. Zmi­ja­nac je ko­n­stan­ta - da ne ka­žem baš fa­k­tor sta­bi­l­nos­ti - vla­sti su pro­me­n­lji­ve. Do­đi­te na vla­st, pa će Ve­sna bi­ti i uz vas.