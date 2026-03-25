FAMOZNO: POLITIČKA FILOZOFIJA VESNE Z.
- ako se nekom neprijatelju države i naroda nekim slučajem omakne da osere po nekom drugom neprijatelju države i naroda - licemerno hvali. Konačno i Famozno ima svoj stub, tačnije (figurativni) qwrz - srama na koji završavaju nataknute kao hajdučki ćevap personae dramatis koje po subjektivnom, strogom, ali pravednom sudu odabere gorepotpisana neznatnost.
Ako već Rotopalanka i Famozno imaju stubove srama, zašto ga ne bi imao i Danas. Fakat, nema razloga. Danasova rubrika srama zove se „Ličnost/Danas“ i posvećena je diskretnom, strogom, ali pravednom napušavanju divnih režimskih stvorenja, obično u situacijama kad se posebno istaknu u izlivima dupeljubive privrženosti nekom od srpskih vladara. Otuda je bilo više nego očekivano da će kao gošća Danasovog stuba završiti estradna umetnica Vesna Zmijanac, koja je nastupila na mitingu SNS-a i tom prigodom blagoizjavila da se „nije dvoumila“ jer je - kako je rekla - „uvek bila uz vlast“. I ne samo što je uvek bila uz vlast - grmi Danasov stub srama - nego je i deci savetovala da uvek budu uz vlast, jer ako tako budu činili, „onda neće imati nikakvih problema“.
Imam nekoliko pitanja za vlast, Danasovu rubriku Ličnost i za sve koje to može zanimati. Krenućeno od Danasa i svih koje to može zanimati. Evo pitanja: šta je čudno u tome što je Vesna Zmijanac „uvek uz vlast“? Novinarskozanatski posmatrano, to je vest tipa „Pas ujeo Vesnu Zmijanac“. Vest vredna objavljivanja - šta vest, Breaking News - bila bi „Vesna Zmijanac protiv vlasti“.
Potpitanje i za vlast i za Danas i za sve koje to može zainteresovati - šta svi ovako džumle mislite: da li je Vesna Zmijanac uz (svaku) vlast iz ljubavi prema (svakoj vlasti) ili iz lične računice i želje da „nema nikakvih problema“? Budući da osnovano pretpostavljam da ne daje ni pet sitnih para na to da li će završiti pribijena na stub srama u „Utisku nedelje“ ili u Danasu, Vesna Zmijanac nema nikakvih problema da javno obznani svoju pragmatičnu političku filozofiju, koja je - uzgred rečeno - pragmatičnija, probitačnija i dugotrajnija (praktično večita) nego sve politike svih srbskih vlasti (svih vremena i boja), uz koje je Vesna Zmijanac stajala (i stoji), koje su po sili nužde pre ili kasnije gubile izbore (poneke i glave) i odlazile u ropotarnicu istorije, dočim bi Zmijanac „stala“ uz sledeću vlast i bez problema samo vozila Miško.
Da bi utisak sramote „bivanja u vlasti“ bio pojačan, na kraju Danasovog stuba srama piše sledeće: „Mnogi se sećaju kad je 5. oktobra uveče, u danu kad je pao Milošević, u Studio B došla Vesna Zmijanac sa ćerkom i ‘čestitala narodu oslobođenje’“. Ne znam kako ne kužite, stari moji. Zmijanac je konstanta - da ne kažem baš faktor stabilnosti - vlasti su promenljive. Dođite na vlast, pa će Vesna biti i uz vas.