„Baš me boli qwzr za loše mišljenje onih o kojima ja imam još gore mišljenje" - izrečenu tamo negde sredinom šezdesetih dok ga je mitski milicajac Ramadan ganjao zbog neke huncutarije lokalnog značaja, a koji, kad je video da je Mijo brži, jači, bolji i da će mu izmaći, pedagoški doviknu, citiram: „Mijo, stani, ne pogoršavaj situaciju, znaš da mi u miliciji ionako loše mislimo o tebi.“

Ima poprilično dilbera - naročito ih je puno u Srbiji - koji imaju toliko visoko mišljenje o sebi da čvrsto veruju da javno izrečeno loše mišljenje o nekom/nečem tog nekog/nešto po automatizmu diskvalifikuje za sva vremena, dočim u stvarnosti nekog/nešto - ako nije preterano sujetan - savršeno boli qwrz što dilber ima loše mišljenje o njemu, a biva da neko/nešto ima još gore mišljenje o autovisokomislećem dilberu. Ovo „autovisokomislećem“ je bio mali omaž Anu Ćirjaku.

Da se mi vratimo na temu naše jučerašnje kolumne. Biti „uz svaku vlast“ jeste pomalo bljak i oportunistički, ali - ukoliko to bivanje uz vlast ne uključuje kriminalne rabote - to nije nikakva sramota, još je manje krivično delo, to je - da skratim - stvar slobodnog izbora, što bi svi morali uvažiti. Da ne bude zabune: moja neznatnost nema visoko mišljenje o dilberima/kama koji su „uz svaku vlast“, ali ista neznatnost o istim dilberima/kama ne bi imala visoko mišljenje sve da su srcem i dušom uz njenu ličnu prosvećeno apsolutnu vlast, naprosto zato što biti „uz“ ili biti „protiv“ nema nikakav uticaj na formiranje mišljenja gorepotpisane neznatnosti o ovoj ili onoj ličnosti.

Apsolvirali smo, dakle, slučaj dilbera/ki koji su uz svaku vlast. Sada na red dolaze oni koji nisu ni za jednu vlast, a takvih je otprilike isto koliko i onih koji su uz svaku vlast. To su dilberi/ke kojima nije dobra nijedna vlast koja se drzne da se savršeno ne poklopi s njihovim (nesuvislim) idejama kakva bi vlast trebalo da bude i koja ne zadovolji sve njihove potrebe i ne ispuni sve njihove želje.

I to u najkraćem mogućem roku. Jeste to manje bljak od bivanja „uz svaku vlast“, ali je na duge staze - iz razloga koje ću kasnije podastrti - glavna prepreka formiranju ozbiljne, odgovorne, minimalno korumpirane vlasti. Što smo videli na delu relativno nedavno, u periodu 2001-2003, kad je pokrenut u ovdašnjoj istoriji drugi (verovatno poslednji) pokušaj dovršavanja i konsolidacije države. Manje-više iste persone dramatis - minus pomrli, plus novostasali - koje danas nabijaju na nos Vesni Zmijanac što je „uz svaku vlast“, nakon što nova vlast nije u roku od dva mesece zadovoljila sve njihove potrebe i ispunila sve njihove želje, saborno su ustale protiv vlasti za koju su se borili i za koju su glasali.