Slušaj vest

Decenijama je taj međuprostor između prekarijata-radnika i ultrabogatih služio kao amortizer svih ekonomskih potresa. Međutim, sa ulaskom u 2026. maske su konačno pale. Kao ekonomista koji posmatra brojeve bez emocija i kao preduzetnik koji operiše u realnom sektoru, moram biti direktan: srednja klasa, onakvu kakvu smo je poznavali iz udžbenika 20. veka, više ne postoji. Ona je postala žrtva sopstvene tromosti i globalne arhitekture koja više ne nagrađuje prosečnost.

Inflatorni udar i erozija kupovne moći:

Glavni dželat srednje klase u 2026. godini je kumulativni efekat višegodišnje inflacije koji je trajno promenio strukturu troškova života. Srednja klasa je istorijski definisana sposobnošću da iz tekućih prihoda finansira tri stvari: kvalitetno obrazovanje, vrhunsku zdravstvenu zaštitu i rešavanje stambenog pitanja uz razumnu štednju. Danas, matematička jednačina ne ostavlja prostor za treću stavku. U gradovima poput Beograda, Varšave ili Budimpešte kvadrat stambenog prostora je postao nedostižan za nekoga ko živi isključivo od plate, čak i ako je ta plata dvostruko veća od proseka. Srednja klasa je postala „bogata u prihodima, ali siromašna u imovini“ - fenomen koji je zahvatio I Evropu, ne samo Srbiju.

Arhitektura sistema: Napad na „siguran posao“:

Kao neko ko zagovara sistemsku efikasnost, vidim da je tehnološki skok iz 2024. i 2025. godine počeo da uzima svoj danak upravo u administrativnom i srednjem menadžerskom sloju. Veštačka inteligencija nije zamenila fizičkog radnika u magacinu - on je i dalje neophodan za logistički lanac - ali je desetkovala „belu kragnu“ - trpe pravnici, trpe ekonomisti, trpi „staf“.

Ono što je nekada bio „siguran posao“ za fakultetski obrazovanu srednju klasu, postalo je suvišan trošak na EBITDA mapi velikih korporacija. Godina 2026. je trenutak kada je korporativni svet završio svoju optimizaciju, ostavljajući stotine hiljada ljudi sa diplomama, ali bez tržišno upotrebljivih veština u novom poretku.

Kraj lajfstajl zaduživanja:

Dugo je srednja klasa održavala privid bogatstva kroz jeftine kredite. Kupovali su se automobili na lizing, putovanja na rate i tehnika koju sistem nije mogao da opravda realnom zaradom. Danas, u eri skupljeg kapitala, taj balon je pukao.

Oni koji su pratili moju filozofiju discipline znaju da je dug loš sluga. Srednja klasa je decenijama bila sluga duga. Kada su kamate porasle, a likvidnost se povukla, nestao je i taj veštački sloj luksuza. Ostala je samo surova istina: bez vlasništva nad sredstvima za proizvodnju ili visokoprinosne imovine, vi ste samo jedan platni ciklus udaljeni od egzistencijalne krize.

Polarizacija - 1% naspram ostalih:

U mojim knjigama i u „Klubu 1%“ stalno naglašavam da svet ide ka ekstremnoj polarizaciji. Više nema sredine. Ili ste arhitekta sistema, vlasnik kapitala i investitor koji razume igru brojeva, ili ste puki izvršilac čija se vrednost svakodnevno meri algoritmom. Srednja klasa, koja je bila ni tamo ni vamo, jednostavno je usisana u jedan od ova dva pola. Većina je skliznula naniže, postajući deo nove klase „digitalnog proletarijata“.

Rešenje je u brutalnoj adaptaciji:

Zašto je 2026. presudna? Zato što više nema povratka na staro „normalno“. Svako ko čeka da se cene vrate na nivo iz 2019. ili da se vrate vremena u kojima je diploma garantovala lagodan život, osuđen je na propast. Rešenje nije u socijalnoj pomoći, već u agresivnoj edukaciji i promeni mentalnog modela. Morate postati investitori u sopstvenu tržišnu vrednost. Morate investirati u opipljivu imovinu i graditi sopstvene sisteme prihoda.