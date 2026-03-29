Slušaj vest

Za Srbiju je to posebno važno. Ako zemlja želi sigurnije snabdevanje, manju ranjivost na spoljne šokove i stabilniju budućnost, onda budući nuklearni program mora da se posmatra kao strateška odluka, a ne samo kao infrastrukturni projekat.

Posle ukidanja višedecenijskog moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana, Srbija je jasno pokazala da želi da otvori novo poglavlje u energetici. Ali pravo pitanje nije samo da li će Srbija graditi nuklearnu elektranu već s kim će to uraditi. Jer izbor partnera nije samo tehničko pitanje. To je izbor dugoročnog oslonca, pravila, standarda i političkog pravca zemlje za narednih 60 do 80 godina.

Nuklearna elektrana nije obična kupovina. To nije kao kada država kupi opremu i posle je sama održava.

Nuklearni program podrazumeva dug lanac zavisnosti: gorivo, rezervne delove, obuku kadrova, bezbednosne standarde, sajber zaštitu, upravljanje otpadom, osiguranje i pomoć u kriznim situacijama. Zato izbor reaktora u praksi znači i izbor celog političkog i tehnološkog ekosistema.

Upravo zato Pupin inicijativa smatra da bi podrazumevani izbor Srbije trebalo da bude zapadna nuklearna tehnologija, pre svega kroz saradnju sa Francuskom i EDF-om, kao i sa američkim Westinghouseom. Razlog nije to što su ruske ili kineske opcije nužno tehnički loše. Problem je strateški. Srbija se regulatorno, ekonomski i politički sve više kreće ka evropskom prostoru. Zbog toga joj je potreban partner čiji se sistem prirodno uklapa u evropska pravila, finansijske tokove i bezbednosne standarde.

Srbija je to već delimično prepoznala. Saradnja sa EDF-om već postoji kroz studije, institucionalnu podršku i jačanje domaćih kapaciteta. „Vinča“ razvija veze sa francuskim partnerima, država jača regulatorni okvir, a saradnja sa IAEA pokazuje da Beograd želi da od početka gradi program po međunarodnim i evropskim pravilima. To je ispravan put.

Francuska se danas izdvaja kao najčvršće ukorenjeni zapadni partner Srbije u ovoj oblasti. EDF ne nudi samo reaktor već pristup celom evropskom nuklearnom sistemu - znanju, obuci, regulatornim iskustvima i političkoj podršci. To je za Srbiju od posebne važnosti, jer zemlja tek gradi sopstveni nuklearni kadar i institucije.

S druge strane, Westinghouse postaje sve važniji u regionu. Bugarska već sarađuje sa ovom kompanijom i na novim reaktorima i na diversifikaciji goriva, dok je Slovenija razmatra za svoj budući projekat „Krško 2“. To znači da Srbija ne bi ulazila na nepoznat teren, već bi mogla da prati iskustva suseda, koristi regionalnu bazu znanja i razvija sopstvene kapacitete u saradnji sa partnerima koji su već prisutni u jugoistočnoj Evropi.

Nasuprot tome, ruska i kineska opcija nose mnogo veći politički i finansijski rizik. Ruski projekti su sve više opterećeni sankcijama, problemima finansiranja i neizvesnošću u vezi sa dugoročnim snabdevanjem. Kineske opcije mogu na prvi pogled delovati finansijski privlačno, ali se mnogo teže uklapaju u evropski regulatorni i politički okvir. Drugim rečima, takvi izbori bi Srbiju mogli dodatno udaljiti od evropskog energetskog prostora upravo u trenutku kad pokušava da mu se približi.