Nije to ništa novo ni čudno. Strah od promene vlasti zauzima visoko drugo mesto na listi srpskih strahova, odmah iza straha od promaje. Zauzeo bi strah od promene vlasti i prvo mesto samo da promene vlasti nisu mnogo ređa (i sve ređa) pojava od promaje, koja vreba iza svakog ćoška.

Setite se onog legendarnog predsednika mesnog odbora SPO iz Gornjih Pičkovaca koji je Vuku rekao da će za njega glasati kad SPO dođe na vlast. Mnogo je takvih u zemlji Srbiji, legion im je ime. Nisu svi predsednici opštinskih odbora, ali svi kontaju da je bolje vrabac u ruci nego golub na grani.

I znate šta? Nije to sasvim pogrešno kontanje. Dovoljan je letimičan pogled na noviju istoriju Srbije - koju ja radije zovem inventar - da bi se ustanovilo da su mnogi vrapci doista bili bolji od golubova koji su ih zamenili. Sad pazite: u istorijskim (inventarskim) situacijama - kakvih je do sada bilo samo dve - u kojima se ukazivala mogućnost da se golubovi pokažu bolji od smenjenih vrabaca, srpsko pučanstvo (svih boja) davalo je sve od sebe da vrapce vrati na vlast. I po pravilu je uspevalo u tome.

I da vam nešto kaže Uncle Bas: dok se ovo društvo ne okane narativa o vidovdanstvu, mnogostradalnosti, zavetnosti, duhovnoj vertikalnosti i ostalim tricama i kučinama, nikakve promene vlasti, čak ni lokalne, neće biti, a ako je nekim slučajem i bude, brzo će se pokazati da je srpski strah od goluba na grani sasvim opravdan.

Ma koliko ovo društvo bilo „polarizovano“ - ja radije govorim „bipolarno poremećeno“ - ono je (silom prilika) celina, a to što celina nije funkcionalna, to nije problem celine, nego delova koji (svi do jednog) ne da ne mogu, nego izričito neće da se okanu jurnjave za nacionalnim jedinstvom i da se integrišu pravilima i zakonima kao vezivnim tkivom. Dok god je u opticaju priča o „dobrim Srbima i njihovim vekovnim težnjama“, uz nju će ići priča o lošim Srbima, stranim plaćenicima, izdajnicima i ustašama, a uz tu priču će vazda ići prepičkavanja, napušavanja, koškanja i ulični ratovi niskog intenziteta.