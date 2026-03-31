Tramp i njegova administracija su se produženom intervencijom u Iranu doveli u poziciju da upravo biraju između dva zla. Prvo je da ostanu pasivni kada je reč o iranskoj kontroli Ormuskog tesnaca kao jedne od najvažnijih strateških tačaka sveta, prepuštajući Iranu da odvrće i zavrće ventil svetske energetske sigurnosti, a što sam Iran smatra legitimnim sredstvom sopstvene odbrane u najnovijem ratu sa SAD i Izraelom. Drugo zlo za Trampa i njegove sekretare je ako bi se upustili u desant na Ormuz, ili možda na ostrvo Harg, kako bi uzvratili Iranu blokadom njegovog energetskog terminala, u ovoj ukletoj igri ko može da duže izdrži neprijateljske blokade. No, ovo bi bilo još i malo zlo koje bi, ako operacija desanta ne bi optimalno prošla, donelo tek reputacijske rizike i probleme njenog pravdanja na unutrašnjem planu, ali to još ne bi bila velika strateška greška u koju bi Tramp upao ako bi poslao masovnije kopnene trupe na Iran, jer ne samo da je u invazijama uvek teže onome ko napada nego onome ko se brani već i geografija ovde radi za Iran, jer ima bukvalno planinski lanac kao neposredni štit. Pored ove prirodne planinske odbrane Iranci su se pokazali do sada i kao strateški racionalni jer su nakon onog puškaranja iz vazduha u junu prošle godine diverzifikovali svoje vojne resurse i očigledno očekivali ovaj novi udar i za njega se dobro pripremili, što vojnički, što geostrateški zatvarajući upravo Ormuz. Štaviše, ispravno procenjuju koje su najbolnije tačke i najveći strahovi Amerike i zalivskih petromonarhija u ovom regionu, šaljući poruku da bi, ukoliko dođe do američke kopnene invazije, i oni imali pravo da izvrše invaziju na suprotnu stranu Persijskog zaliva, podižući ulog u ovom strateškom pokeru. A kad se na sve ovo doda da su se u ovom ratu aktivirali i iranski strateški najkorisniji saveznik - jemenski Huti onda je jasno da Trampu nije baš lako da odluči što da čini dalje u ovom ratu.