Ta izjava usledila je nedugo nakon održanih izbora u deset lokalnih samouprava u Srbiji, a na kojima je opozicija, pre svega lista koju možemo nazvati studentsko-blokaderskom, ostvarila značajan rezultat. Iako niti u jednoj lokalnoj samoupravi nije preuzela vlast, ta lista je pokazala snagu i uspeh vredan čestitanja, što je učinio i sam predsednik Republike Srbije. Osokoljena takvim rezultatom, opozicija je tražila da se što pre raspišu opšti izbori, navodeći da se Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić lično plaše da u ovom trenutku odmere snage s njom. Upravo zato smatram da je predsednik države, kao uticajan član vladajuće stranke, izneo kao mogućnost raspisivanje izbora u što kraćem roku, ali ostajem pri mišljenju da će ti izbori biti održani najranije krajem ove kalendarske godine.

Izborni rezultat u deset lokalnih samouprava je, sa druge strane, pokazao i veliku snagu Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije i drugih, s obzirom na to da je vladajuća koalicija zadržala vlast u svim opštinama i gradovima osvojivši natpolovičan broj odborničkih mandata u svima njima. To znači da je, uprkos protestima, blokadama, medijskoj satanizaciji i svemu čemu smo svedočili proteklih godinu i po dana, biračko telo SNS i ostalih koalicionih partnera ostalo neokrnjeno, odnosno dovoljno veliko da se te partije mogu nadati dobrom rezultatu i na opštim izborima. S tim u vezi, mišljenja sam da će studentsko-blokaderska lista teško ponoviti ovakav uspeh na opštim izborima, i to iz nekoliko razloga. Prvo, rezultati lokalnih izbora ne mogu biti pouzdano merilo ishoda opštih izbora, s obzirom na to da se na njima birači opredeljuju za potpuno različite vrste javnih politika i političkih programa. Drugo, trenutna parlamentarna opozicija će se i te kako nadmetati sa studentsko-blokaderskom listom oko istog biračkog tela i maksimalno će se truditi da zadrži svoje pozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što će svakako dovesti do rascepa unutar opozicije u celini. Treće, studentsko-blokaderska grupacija nema jasan i konkretan politički program u vezi s nizom ključnih pitanja vezanih za očuvanje mira, stabilnosti i bezbednosti ove zemlje - od toga kako će se odnositi prema pitanju Kosova i Metohije, preko stava o budućnosti Republike Srpske, pa sve do odnosa prema Rusiji, Kini, SAD i EU. Svedočimo turbulentnim geopolitičkim promenama i uveren sam da građani Srbije žele konkretnu političku ponudu na opštim izborima po svim ovim pitanjima.