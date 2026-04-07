Umal, grešna mi duša, po inerciji ne napisah „zastavnici“ - umirovljeni ambasadori, aktivni univerzitetski profesori, isluženi špijuni i spoljnopolitički analitičari iznose smatranja o uzrocima, pravcima razvoja, ishodu i posledicama rata u Iranu posle koga, je li, „više ništa neće biti isto“. Nije mi promaklo da većina podkasta širi rusku „meku moć“, da je trampdupeljubivih podkasta zapanjujuće malo - pretpostavljam zato što Trampova ekipa preferira televizore - a da je ponajmanje podkasta u kojima se mogu čuti trezvene analize ratne situacije.

Američki podkast-rusodupeljubi neupredivo su delikatniji od naših, koji rade na principima „krk u pizdu“ i „zna drug Putin šta radi“. Drugačije to Ameri rade. Krenu od (opravdane) kritike Trampovog ratnog avanturizma, pa onda ispredu priču o Iranu kao pravnom nasledniku drevne civilizacije, jednoj od miroljubivijih zemalja na Bliskom istoku, sklonoj kompromisima, posvećnoj diplomatskim rešenjima, koja mrava ne bi zgazila, pa onda kritiku dosole pričom da ne bi ni bilo rata u Ukrajini samo da Amerika i EU nisu iz najnižih pobuda isprovocirali Rusiju da pokrene specijalnu vojnu operaciju.

Interesantna stvar: na vaskolikom Jutjubu nema ni mukajeta od kineske podkast-meke moći. Što samo znači da Kinezi (s kojima delim mišljenje) meku podkastersku moć smatraju digitalnim pičkinim dimom i radije ulažu pare u „čvrstu moć“ nego u profesorske i penzionerske prdnjave.

Opštepoznato je da je primarni cilj svih američkih ratova - kojima je legion ime - profit iliti, marksistički rečeno, stvaranje viška vrednosti na konto manjka koji svaki rat napravi u arsenalu. Kako su ratovi postajali tehnološki sofisticiraniji, profit biva sve veći. Jedna raketica zemlja-vazduh košta koliko otprilike pet „mercedesa majbaha“, a spička se za sekund. Priča o „zastarevanju“ ovog ili onog ubojnog sistema je luk i voda, sistemi ne zastarevaju, ni bajonet još nije zastareo - i to s dobrim razlogom; konzerva se ne može otvoriti krstarećom raketom - ali ako ratova nema, ako su skladišta puna, proizvodnja staje, kužite, stari moji. A ako ne kužite, pogledajte film „JFK“, onda će vam sve biti jasno.

Preksinoć sam pogledao podkast u kome je gostovao dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Pol Krugman, koji je na osnovu analize berzanskih izveštaja obznanio da N. N. persone dramatis iz Trampovog kabineta ostvaruju dodatni (privatni) ratni profit tako što berzanskim mešetarima za velike pare prodaju informacije o Trampovim sledećim potezima. (Što, doduše, podrazumeva izvestan rizik, jer niko - uključujući Trampa - ne može garantovati da se Donald prekonoć neće presaldumiti).