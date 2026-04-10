Sledstveno ćemo našu današnju kolumnu posvetiti prorocima i proročanstvima. S teološke tačke gledišta, stvar s prorocima je jasna: starozavetnih proroka ima šesnaest na broju - četiri tzv. velika i dvanaest tzv. malih. Nakon ispunjenja zakona i proroka - tj. Voskresenija Gospodnjeg, koje ćemo prekosutra praznovati pod pseudonimom „Vaskrs“ - proroka više neće biti, ako se neki pojavi, ima se smatrati lažnim.

Svojevremeno je vođena interesantna „multidisciplinarna“ rasprava na sledeću temu: da li proroci „vide“ budućnost i onda obznanjuju što će se zbiti ili pak njihova proricanja usmeravaju sadašnje događaje u prorečenom smeru. Ima u stvarima proročanstava elemenata i jednog i drugog.

Ako mislite da lažni proroci nemaju moć da usmere tok sadašnjih događaja u prorečenom smeru, dobro mislite - ne mogu - ali ima tu nekih začkoljica. Zamislite, recimo, da vam neka budaletina prorekne da ćete umreti prekosutra tačno u dva. Nećete, naravno, poverovati u budaletinino proročanstvo, ali će vam sve do prekosutra u dva biti ladno oko srca.

Naravoučenije je sledeće: lažni proroci, fakat, nemaju moć da izazovu ono što proriču, ali i te kako imaju moć da vas smute ubacivanjem proročanstava i da vam pokvare raspoloženje. Budući da niko nema što Srbin imade, malo ko imade toliko proroka kao mi Srbi, koji našim narodnim prorocima verujemo više nego starozavetnim, što je može biti razlog zbog kog prolazimo kao bosi po trnju.

Najpopularniji srbski prorok - „ikada“, što rekle novindžije - nesumnjivo je Mitar Tarabić, čijim sam proročanskim stopama - po zemljačkoj liniji - svojevremeno i ja bio krenuo, pak sam uveselenija javnosti radi u nekoliko famoznih kolumni objavljivao fikcionalno Baba-Kuranino proročanstvo, koje je, verovali vi ili ne, nepogrešivo „potrevilo“ neka buduća zbitija, ne zato što smo baba-Kurana i ja bili vidoviti, nego zato što je i slepac mogao videti šta se iza brda valja.

Glavna osobina lažnih srbskih proročanstava je da - za razliku od starozavetnih, koja proriču unapred - javnosti budu podastrta tek nakon što se zbude ono što su proročanstva prorekla. U tom smislu ni do dan-danas nije ustanovljeno da li je vidoviti Mitar znamenito „ubiše knjaza“ izgovorio na dan ili dan posle knjaževog ubistva. Ili mu je to neko naknadno prorekao. Za šta ima „indicija“.