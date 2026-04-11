U društvu koje još uvek traži ravnotežu između tradicije i savremenosti, Uskrs nas vraća osnovnim vrednostima: solidarnosti, razumevanju, uzdržanosti i nežnosti - rečju, spremnosti da vidimo drugog čoveka. U vremenu koje često karakterišu podele i oštre reči, Uskrs nas podseća da dijalog nije slabost, već snaga. Da uvažavanje različitosti ne znači odricanje od sopstvenog identiteta, već njegovo obogaćivanje. I da dostojanstvo nije privilegija, već pravo koje pripada svakom čoveku.

Ove godine, između dva Uskrsa, kalendarski se našao i 8. april, Međunarodni dan Roma. Ta simbolika nije samo zanimljivost datuma već snažan podsetnik na to koliko su pitanja ravnopravnosti, dostojanstva i pripadanja univerzalna, bez obzira na verske, kulturne, nacionalne ili bilo koje druge razlike.

Podaci nas često suočavaju sa realnošću koja nije dostojna ideala koje proslavljamo. Romi se i dalje suočavaju sa preprekama u obrazovanju, zapošljavanju, pristupu zdravstvenoj zaštiti... Ipak, ono što zabrinjava više od same nejednakosti jeste njena normalizacija, tiho prihvatanje da stvari „jednostavno tako stoje“. Upravo protiv te tišine govori i Uskrs, kao praznik koji u svojoj suštini nosi poruku pobede života.

U tom smislu, Međunarodni dan Roma između dva Uskrsa može se razumeti kao poziv na dodatnu odgovornost. Ne samo institucija, koje imaju jasne obaveze da unapređuju položaj svih građana, već i svakog od nas pojedinačno. Jer ravnopravnost se ne gradi isključivo zakonima i strategijama, već i svakodnevnim postupcima, načinom na koji govorimo, odlučujemo i reagujemo.

Upravo iz te svesti o značaju ranog razumevanja i uvažavanja različitosti, institucija poverenika pokrenula je inicijativu da se Međunarodni dan Roma obeleži u svim osnovnim i srednjim školama prvim časom posvećenim romskoj kulturi, istoriji, identitetu i jeziku. Ohrabruje što je Ministarstvo prosvete ovu inicijativu prihvatilo i sprovelo, pokazujući da obrazovni sistem može biti snažan saveznik u izgradnji društva jednakih mogućnosti.

Tokom ovih dana imali smo priliku da posetimo više škola širom Srbije. U Osnovnoj školi „Stefan Dečanski“ u Železniku, učenici četvrtog razreda pokazali su na najjednostavniji, ali i najubedljiviji način šta znače poštovanje, razumevanje i zajedništvo. U njihovim učionicama nema „drugih“, postoje samo drugarice i drugovi sa kojima se dele klupa, znanje i svakodnevica. Mogli bismo mi odrasli od njih ponovo učiti kako izgleda istinska ravnopravnost i zajedništvo. Naravno, velika zahvalnost ide i ka nastavnicama i nastavnicima koji su doprineli tome da deca imaju takve stavove, lišene stereotipa i predrasuda.

Možda je upravo ova kalendarska koincidencija prilika da se zapitamo koliko smo spremni da poruke koje slavimo pretvorimo u dela koja živimo? Da li smo spremni da, makar malim izborima ili koracima, doprinesemo društvu u kojem niko nije „između“, već ravnopravni deo zajednice?

Međunarodni dan Roma nas podseća da naš izbor ima lice, ime i svakodnevni život ljudi oko nas. A Uskrs nas ne obavezuje velikim rečima, već tihim, ali doslednim izborima.

Pravo je vreme da se podsetimo da obnova nije samo verski simbol već društveni zadatak i da ravnopravnost, kao i nada, počinje tamo gde odlučimo da ne pristajemo na manje od dostojanstva za sve.