FAMOZNO: PODKASTIRANJE
I - šta kažem: Da li je moja neznatnost nešto saznala? Ponešto jeste. Na primer da je sindrom penzionisanih zastavnika sa TV Hepi postao globalni fenomen, što će reči da američki podkasteri - koju su za razliku od Hepijevih zastavnika listom doktori nauka, profesori univerziteta i visoki penzionisani oficiri US Army - rade isto što i srbski zastavnici: šire meku rusku i iransku moć i proriču skoru propast Amerike, kolektivnog Zapada uopšte.
Pretpostavljam da, za razliku od ovdašnjih penzionisanih zastavnika - koji sigurno rade pro bono, za čast otečestva, slavu panslavizma i da bi ih se setili za Dan bezbednosti - pomenute podkast persone dramatis dobijaju pristojnu nadnicu. Da li mesečnu, da li po komadu, to ne znam. Jeste da svi ti profesori i penzionisani pukovnici navraćaju vodu na rusku i iransku vodenicu i da popreko gledaju na Ameriku, ali svi su Amerikanci i svi se ko pijani plota drže američkog (izvanrednog) pravila „Ako nešto radiš dobro, onda to nemoj raditi za džabe“.
I oni to, fakat, dobro rade za publiku sastavljenu od međunarodnih radnika, seljaka i poštene inteligencije, toliko dobro da bačkom suosnivaču Univerziteta „Sveti Sava“ predlažem da neke od profesora i pukovnika angažuje kao predavače. Ako ništa, bar konzistentno govore.
Posle izvesnog vremena digao sam ruke od takvih bot i trol podkasta. Što bih se mučio sa engleskim kad sve što američki rusodupeljubivi podkasteri govore mogu - istina, u polupismenoj verziji - čuti na domaćim rusodupeljubivim medijima, kojima je legion ime.
Ali u bespućima Jutjub zemlje može se pronaći i čitavo jedno mnoštvo „neplaćenih“ podkasta, u kojima govore najozbiljniji umovi ovog čemernog veka, koji glede ratova u Ukrajini i Iranu ne stoje ni na čijoj strani, koje na pomenute ratove gledaju kao na pucanja davno zagnojenih čireva, koji vrlo razložno analiziraju uzroke gnojenja i koji nastoje da predvide pravce razvoja sumračne svetske situacije.
Sad će rusodupeljubi da se udaraju šapicama u grudi kad ovo čuju.
Manje-više svi pomenuti su saglasni da glavni uzrok svetske pometnje nisu Rusija, Iran i Kina, nego iz početka prikriveno, potom otvoreno odustajanje Amerike od izvornih ustavnih principa, na prvom mestu od potčinjavanja institucije Senta instituciji predsednika - što je američkim predsednicima dalo odrešene ruke da mahnitaju - a na drugom mestu odustajanje od politike Melting pota, koja je amerikanizam stavljala ispred partikularnih nacionalnosti.
Nezavisni (nazovimo ih tako) podkasteri hoće da kažu sledeće: Amerika srlja u tribalizam i autoritarizam (čitaj nacionalizam) i balkanizaciju. Što je jedna loša i dve dobre vesti za ovdašnje nacionaliste. Dobra vest je da će nacionalizmi pobediti na globalnom nivou. Loša vest je da će biti žestokih sranja. Druga dobra vest je da će govana biti kol’ko oćeš.,