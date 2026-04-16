Slušaj vest

I - šta kažem: Da li je moja neznatnost nešto saznala? Ponešto jeste. Na primer da je sindrom penzionisanih zastavnika sa TV Hepi postao globalni fenomen, što će reči da američki podkasteri - koju su za razliku od Hepijevih zastavnika listom doktori nauka, profesori univerziteta i visoki penzionisani oficiri US Army - rade isto što i srbski zastavnici: šire meku rusku i iransku moć i proriču skoru propast Amerike, kolektivnog Zapada uopšte.

Pretpostavljam da, za razliku od ovdašnjih penzionisanih zastavnika - koji sigurno rade pro bono, za čast otečestva, slavu panslavizma i da bi ih se setili za Dan bezbednosti - pomenute podkast persone dramatis dobijaju pristojnu nadnicu. Da li mesečnu, da li po komadu, to ne znam. Jeste da svi ti profesori i penzionisani pukovnici navraćaju vodu na rusku i iransku vodenicu i da popreko gledaju na Ameriku, ali svi su Amerikanci i svi se ko pijani plota drže američkog (izvanrednog) pravila „Ako nešto radiš dobro, onda to nemoj raditi za džabe“.

I oni to, fakat, dobro rade za publiku sastavljenu od međunarodnih radnika, seljaka i poštene inteligencije, toliko dobro da bačkom suosnivaču Univerziteta „Sveti Sava“ predlažem da neke od profesora i pukovnika angažuje kao predavače. Ako ništa, bar konzistentno govore.

Posle izvesnog vremena digao sam ruke od takvih bot i trol podkasta. Što bih se mučio sa engleskim kad sve što američki rusodupeljubivi podkasteri govore mogu - istina, u polupismenoj verziji - čuti na domaćim rusodupeljubivim medijima, kojima je legion ime.

Ali u bespućima Jutjub zemlje može se pronaći i čitavo jedno mnoštvo „neplaćenih“ podkasta, u kojima govore najozbiljniji umovi ovog čemernog veka, koji glede ratova u Ukrajini i Iranu ne stoje ni na čijoj strani, koje na pomenute ratove gledaju kao na pucanja davno zagnojenih čireva, koji vrlo razložno analiziraju uzroke gnojenja i koji nastoje da predvide pravce razvoja sumračne svetske situacije.

Sad će rusodupeljubi da se udaraju šapicama u grudi kad ovo čuju.

Manje-više svi pomenuti su saglasni da glavni uzrok svetske pometnje nisu Rusija, Iran i Kina, nego iz početka prikriveno, potom otvoreno odustajanje Amerike od izvornih ustavnih principa, na prvom mestu od potčinjavanja institucije Senta instituciji predsednika - što je američkim predsednicima dalo odrešene ruke da mahnitaju - a na drugom mestu odustajanje od politike Melting pota, koja je amerikanizam stavljala ispred partikularnih nacionalnosti.