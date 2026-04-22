Ovde bih mirne duše mogao staviti tačku na našu današnju kolumnu - metaforom o lošim qwrzima je sve rečeno - ali to ne bi bilo u skladu s karakterologijom, mislim: bilo bi prekratko. Zato sledi malo duža priča.

Prvo ćemo o smetanjima, a potom o qwrzima. Ako neko od vas, kad uhvati malo vremena - i ako nema pametnija posla - sastavi listu ljudi, stvari i pojava koje mu smetaju - iliti narodski idu na qwrz - videće da je ta lista veoma dugačka, a ako malo mućne glavom, shvatiće da će mu većina od svega što mu smeta sada smetati doživotno, a najvispreniji među vama će dokonati da se najbolja - mada ne idealna - strategija borbe protiv smetanja (i smetenjaka) svodi na sledeće stvari: 1. nečitanje novina i negledanje televizora koji ti smetaju, 2. izbegavanje susreta i razgovora sa smetenjacima koji ti smetaju 3. ignorisanje smetajućih politika i poetika i 4. gledanje svog posla i poslova muškaraca i žena koji ti nisu na smetnji.

Ali qwrz, što reko Traktat o qwrzu. Smetanje je jedan od najstarijih srpskih zanata. Budući da smo mi (jebo ja nas) kolektivističko društvo u kome se sve što se događa događa svima i u kome su sva deca naša i svima moraju smetati (ili ne smetati) iste stvari, sledstveno svako odstupanje od sabornosti u nesmetanju rezultira pompeznim pokličima/naslovima: „Kome to (taj) smeta“.

Uzmimo primer barjaka. Često se moglo čuti/čitati „kome to smeta srpska zastava“. Evo, recimo, smeta meni. Ne zato što je srpska, nego zato što je veksiološki krajnje traljavo izvedena i što kuburi čak i s proporcijama. U estetskom smislu smeta mi i olinjala Koštuničina dvoglava ćurka - karikatura dvoglavog orla - ogrnuta umolčanim leopardovim krznom, anahronim već krajem XIX veka. Kad su me svojevremeno pitali šta ja mislim o srpskom novobarjaku, rekao sam da mi se čini nekako nepotpunim, da držim da na njemu fali Koštuničina slika sa sovom na ramenu, a ispod Koštunice Dačić (tada u unutrašnjoj alotropskoj modifikaciji) koji mlatara pendrekom i preti: „Nemoj der da je neko nešto zucnuo protiv srpske zastave“.