S druge strane, Vučić je dobio nikad bolje oružje kojim može da gađa protivnike u nastupajućoj kampanji, jer će im stalno isticati: „majstori, pa vi živite super.“ Imate za odmore, i to ne da jednom odete na more, već više puta. Oprostite, kada ste to mogli ranije dok nije došla baš vlast koju on predvodi? Setite se, ljudi su bili primorani nepovoljne kredite da podižu kako bi sebi priuštili odmor. Danas narod realno ima para, može sebi da priušti odmor, a ovi što su radikalno protiv Vučićeve vlasti, mislim na prilično bogate koji su baš od te njegove vlasti najviše koristi imali, mogu i po više puta da idu što na letovanja, što na zimovanja. Ne bi me čudilo da kada bi Vučić napomenuo da će izbori ipak biti u januaru, argument bi bio da to nije lepo, jer je zimski raspust pa ko veli dobro je da se ide na zimovanje. Toliko o njihovim političkim programima i vizijama. Tako nešto jednostavno ne postoji, jer od tolikog odmaranja ne stižu da se posvete ozbiljnom političkom radu.

Elem, da se vratimo na potencijalni datum održavanja izbora. Zamislite samo ozbiljnu političku opciju koja insistira da se izbori raspišu, a lažni studenti to čine evo godinu dana, a kada se datum pojavi u najavi, onda promene ploču i kažu: „Ipak nemoj tada, na odmoru smo.“ Šta se realno od takvih može očekivati, osim jedno veliko ništa. Samo po sebi to deluje komično i nadrealno, ali mi to danas doživljavamo. Više od godinu dana nam probiše glavu da se izbori raspišu, no kako se u izgled stavio Petrovdan, odjednom svi uvukoše rogove uz obrazloženje da tada ne mogu, jer idu na odmor. Samo tetki da odnesu lek. Odavno tvrdim - blago Vučiću sa ovakvim protivnicima. Uzgred, toliko ih pravi šarlatanima tako što im malo-malo baci rovca oko potencijalnog datuma, a oni se pecaju na to kao blesavi. Time im je dokazao da je ipak on nadležan, da od njega zavisi, da je on taj koji svira kraj, da se oni baš ništa ne pitaju, te da procese on kontroliše. Tera ih na gomilu autogolova, na besmisleno trošenje energije kroz besomučno lepljenje nalepnica, na međusobne svađe, izbacivanja s potencijalne liste... Zapravo, Vučić ih je naterao da se razotkriju i da ih narod upozna kakvi su. Ključno je bilo da narod prepozna njihovu neozbiljnost, da nude apsolutnu neizvesnost, da se vidi da nemaju nikakav program, plan, viziju, te da se ljudi zapitaju da li bi zaista takvima poverili sopstvenu budućnost. Sada se lagano prelazi na rutinu i do izbora, ukoliko ne bude ništa ne predviđeno, Vučić će ih iscediti kao limun. Potpuno nebitno da li će izbori biti o Petrovdanu ili oko Mitrovdana, kad god bili, pobednik je ipak neko ko ume da igra šah na nivou velemajstora politike. Autogolovi Vučićevih protivnika na koje ih je on naterao tome su fantastično doprineli.