Slušaj vest

Nije nemoguće, ali je krajnje retko naići u Srbiji na personu (bilo kog pola) čija prva pomisao, posle čitanja (bilo kog) teksta u kome se pominje makar „p“ od politike, neće biti sledeća: A za koga ovaj radi? Na čiju on vodenicu navraća vodu?

Nije nemoguće - daleko je od nemogućeg - naići i na tutumraka koji uopšte neće pročitati tekst, ali će ga „najoštrije osuditi“ i obznaniti da pisac „radi za toga i toga“. Ima, opet, duduka i tutumraka koji će pažljivo pročitati tekst, ali će u komentaru napisati da tekst iz principa nisu pročitali, ali ga najoštrije osuđuju jer „radi“ za toga i toga.

Na osnovu višegodišnjih kuhinjskonaučnih istraživanja takvih potuljenosti, moja neznatnost je još davnih dana zaključila - i o zaključku obavestila javnost - da naš problem nisu loše politike, nego 1. primitivna, animistička psihologija, 2. pretpolitika zulu-etika - dobro je kad mi otmemo krave i žene, loše je kad krave i žene otmu nama - i 3. Čiroki strategija: neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj.

Nijedan od ovdašnjih političkih sistema - tj. prinudnih uprava - od kojih je Srbija primenila praktično sve, ni za „i“ nije promenio tu lošu kolektivnu psihologiju. Evo primera. Jednog od mnogih. Kad je Srbija dopala „komunističkog ropstva“, u Topoli se već 1946. našla grupa radih ljudi koja je predložila da se leš kralja Aleksandra iskopa iz kripte na Oplencu i sahrani na mesnom groblju, kao i svi drugi.

Dobro de, bilo ropstvo, bilo pa prošlo. Da li je baš prošlo? Evo šta je bilo kad se Srbija „oslobodila“ komunističkog ropstva: Šešelj je u „osvit srpske slobode“ izašao s predlogom da se Tito iskopa iz groba u Kući cveća i deportuje u Hrvatsku, a za Šešeljem su u pohod na Kuću cveća krenuli i neki od unuka radnih ljudi koji su ‘46. zahtevali da se kralj Aleksandar izvadi iz oplenačke kripte i sahrani na palanačkom groblju. Na osnovu toga - i još koječega - moja istraživačka neznatnost je zaključila da radni ljudi iz Topole i Šešelj to što rade, serbez rade iz dva razloga: razlog 1: zato što se to što rade sviđa velikom procentu populacije, a da (manji) procenat populacije kome se to ne sviđa nema muda da se usprotivi takvim zagrobnim radnjama.

Na osnovu svega toga i još koječega, moja neznatnost je u jednom trenutku svog dijalektičkog razvoja došla do zaključka da - ako se hoće napraviti neki pomak ka boljem - nema smisla menjati politike (čitaj: alfapolitičare), nego da valja menjati psihologiju koja se striktnom primenom zakona, kad zatreba i pendreka, očas posla promeni.