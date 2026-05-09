Za Srbe je bilo predviđeno da se pomere najmanje 150-200 kilometara od Save i Dunava, a da se Beograd nazove Princ Eugen Štat. Devetog maja su Srbi bili na strani pobednika u partizanskoj vojsci, koja je posle kineske bila druga najveća gerilska vojska na svetu, a i jedna od najvećih savezničkih vojski u Evropi. Većina partizana su bili Srbi. Partizani su bili jedini pokret otpora koji je skoro sve vreme rata držao velike slobodne teritorije i koji je u završnici oslobodio dve trećine svoje zemlje bez tuđe pomoći.

Danas ima ljudi koji skrnave spomenike partizanskih narodnih heroja na Kalemegdanu i koji bi da raskopaju grob njihovog komandanta. A širom Evrope, u Nemačkoj, Mađarskoj, Austriji, stoje netaknuti spomenici crvenoarmejcima. Na Kalemegdanu vekovima stoji turbe turskog paše, koji teško da je bio dobrotvor Srba.

Antifašizam jeste bio širi od partizanskog pokreta. Naša država je priznala boračka prava ravnogorcima. Oni su se u centralnoj Srbiji i istočnoj Bosni borili protiv okupatora makar do leta 1944. godine. Drugde su sarađivali s njima od početka 1942. godine. Za razliku od partizana, četnici nisu bili jedinstvena vojska. Đurišić, Đujić i drugi su uglavnom zanemarivali komande i uputstva svog komandanta. Sam Draža Mihailović je jamačno bio častan oficir, rodoljub i protivnik okupatora. Njegovo ratovanje su obeležili neuspesi i izdaje. Izdali su ga četnici u Crnoj Gori i NDH, saveznici, kralj i vlada u Londonu, a na kraju i najbliži saradnik, Nikola Kalabić. U skoro svim evropskim gradovima spomenike u centru imaju pobednici, ili ljudi poraženi u veličanstvenim epskim borbama kao što je Varšavski ustanak. Kod nas spomenike u centru imaju knez Mihailo, jedan od najuspešnijih srpskih vladara i odnedavno car Nikolaj Drugi, najveći gubitnik ruske istorije. Nikolaj je dobio spomenik na osnovu lažne vesti o podršci Srbima tokom povlačenja preko Albanije.