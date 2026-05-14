Pobeda daje dalji legitimitet i omogućava pobedniku da sprovodi politiku koju je zacrtao i u kampanji predstavio biračima. Zapravo, bar bi to tako trebalo da bude u normalnim okolnostima. No, ono što, čini mi se, rukovodioci vladajuće Srpske napredne stranke nikako ne razumeju ili možda ne žele da razumeju jeste to da ovo nisu normalne okolnosti i još zadugo neće biti. Ne samo u Srbiji već u čitavom čovečanstvu, a posebno u Evropi. Ono što je do juče bilo nezamislivo u političkom delovanju postalo je danas normalno. Diksreditacija, omalovažavanje, izopštavanje, uvrede, fizički napadi, spaljivanje prostorije, pa čak i likvidacije političkih protivnika, postali su uobičajena pojava.

Izbori bi trebalo da smire strasti, ali to se neće dogoditi, jer podele koje su kreirane toliko su duboke rovove iskopale da je apsolutno nemoguće očekivati da će se ratne sekire u skorije vreme zakopati. Što se Srbije tiče, nemojte očekivati da će izbori bilo šta rešiti. Zapravo, da budemo do kraja otvoreni, trenutne protivnike vlasti izbori u smislu rezultata uopšte i ne zanimaju. U slučaju da se vlasti domognu, nemilosrdno će se obračunavati sa sadašnjim pristalicama vlasti, a u slučaju poraza pričaće da su pokradeni i nastaviće s podrivanjem sistema kad god im se ukaže prilika. Oni neće biti mirni i samo će čekati novu šansu da započnu novi talas blokada. To je ono što rukovodioci vladajuće stranke, bar najveći deo njih, nikako ne razume. Da budemo do kraja otvoreni, neki čak i rade zajedno s blokaderima. Ne može se očekivati da će na stranu suverenističke opcije stati i njene stavove braniti neko ko je u međunarodnim krugovima član neke od evropskih nevladinih organizacija, Venecijanske komisije, eventualno je zaposlen negde u Briselu... Takvi ljudi su ubačeni agenti, no vlast ponovo nastavlja njima da pruža šansu i zbog toga će se u jednom momentu gorko pokajati.